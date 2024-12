SONIC 3, Le Film : les scénaristes aimeraient faire un film The Legend of Zelda : The Wind Waker

On peut dire qu'il était mal parti avec son horrible Sonic aux petites dents de souris mais cinq ans plus tard , SONIC, Le Film en est déjà à son troisième opus avec toujours le même succès, et un quatrième épisode est déjà en chantier !

En attendant, SONIC 3, Le Film vient tout juste de sortir au cinéma, et à l'occasion de la campagne de promotion du film IGN a demandé aux scénaristes du film, Pat Casey et Josh Miller, quels autres jeux vidéo, ils aimeraient adapter au cinéma.

Parmi leurs réponse, Golden Axe, A Boy and His Blob, Cool Spot (le jeu sponsorisé par 7-Up sorti dans les années 90) et surtout The Legend of Zelda : The Wind Waker. Retrouvez ci-dessous, la traduction des propos de Josh Miller :

Un Zelda serait vraiment cool à faire, même si j'imagine que ce ne sera pas possible puisque la production d'un film sur la licence est déjà en cours Je me souviendrai toujours que lorsque nous jouions ensemble à Wind Waker, nous disions toujours : 'Mec, imagine comme ce serait bizarre s'ils faisaient un premier film Zelda inspiré de Wind Waker plutôt qu'un autre épisode plus classique'. Tous les deux, nous avons toujours adoré Wind Waker, je veux dire, ce jeu est tellement cinématographique ! J'aimerais beaucoup travailler sur ce film. Si c'était le cas, je suppose que nous le diffuserons partout dans le monde. Je veux dire, je nous vois bien faire un spin-off de Wind Waker

Alors, après la sortie de The Legend of ZELDA, le film aurons-nous droit à une version cinématographique de The Legend of Zelda : The Wind Waker ? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, SONIC 3, Le Film est sorti en France au cinéma le 25 décembre 2024

