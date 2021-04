The Legend of Zelda : Winds of Time : un fan refait Ocarina of Time façon Zelda : The Wind Waker

Les fans ont de la suite dans les idées. Le moddeur BigSharkZ s'est ainsi amusé à créer un "mod" pour le jeu The Legend of Zelda : Ocarina of Time qui lui donne l'aspect toon-shading et reprend les éléments et les effets de The Legend of Zelda : The Wind Waker. Le résultat est assez irrésistible comme vous pourrez le constater en visionnant le trailer de The Legend of Zelda : Winds of Time, un trailer conceptuel réalisé en seulement deux semaines et dans lequel vous pourrez même retrouver Malon en personnage jouable !

Retrouvez le trailer de The Legend of Zelda : Winds of Time ci-dessous et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.