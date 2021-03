L'Ecureuil Noir célèbre les 35 ans de la licence Zelda avec un guide rétro dédié à The Legend of Zelda : Ocarina of Time

Comme le dit si bien l'adage, on n'a jamais assez d'objets concernant la licence The Legend of Zelda, qui plus est quand on est dans l'année du 35ème anniversaire de la licence. Après Florent Gorges et son ouvrage Génération Zelda à paraître le 25 mars prochain, et Third Editions avec La musique dans Zelda : Les clefs d’une épopée Hylienne signé Fanny Rebillard, c'est la maison d'édition indépendante Écureuil Noir spécialisée dans les guides rétro qui célèbre cet anniversaire à sa façon.

C'est sur la page Ulule de l'éditeur que nous avons pu découvrir le tout dernier projet ; un guide dédiée exclusivement à The Legend of Zelda : Ocarina of Time. proposé en version simple ou en version deluxe avec une couverture rigide, le guide est proposé au tarif de 20 ou 30€, et sera distribué à compter du mois de septembre 2021 . La campagne se terminant dans 27 jours, nous vous laissons jeter un coup d'oeil sur leur page Ulule si vous souhaitez faire l'acquisition d'une des deux versions, et vous conseillons également de jeter un coup d'oeil sur le site officiel de l'Ecureuil Noir pour découvrir leurs autres ouvrages.

Bon après quelques petits ratés, on y est arrivé. La campagne Guide Deluxe Ocarina of Time est là ! elle n'attend plus que vous, toujours sur @ululeFR https://t.co/Yb1CpwsuAZ — Écureuil Noir Éditions (@lecureuilnoir) March 15, 2021

Source : Ulule