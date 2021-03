La musique dans Zelda Les clefs d’une épopée Hylienne - Récapitulatif des précommandes

Alors que le 21 février dernier la licence The Legend of Zelda soufflait sa 35ème bougie, de nombreux joueurs ont pesté de voir qu'aucune annonce d'envergure avait été faite autour de la licence, hormis l'annonce de The Legend of Zelda : Skyward Sword HD et d'un duo de Joy-Con aux couleurs de l'épée et du bouclier de Link. En attendant d'avoir mieux à se mettre sous la dent, ce sont les éditeurs d'ouvrages qui se proposent de célébrer l'évènement avec de nouvelles créations.

Si Omaké Books nous a proposé Génération Zelda signé Florent Gorges himself, et l'Ecureuil Noir un guide rétro dédié au cultissime The Legend of Zelda Ocarina of Time, la maison Third Editions tire quant à elle son épingle du jeu avec un ouvrage entièrement dédié à la musique de la licence écrit par Fanny Rebillard. Portant le nom de La musique dans Zelda : Les clefs d’une épopée Hylienne, les membres VIP de Third Editions ont déjà pu faire l'acquisition de l'ouvrage cette semaine en exclusivité. Le reste des lecteurs doivent quant à eux attendre la semaine prochaine pour pouvoir acheter l'ouvrage sur Third Editions (non accessible pour le moment) ou chez divers revendeurs que nous vous laissons retrouver ci-dessous. La musique dans Zelda : Les clefs d’une épopée Hylienne sera officiellement disponible le 8 avril 2021 .