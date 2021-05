Zelda Skyward Sword HD : Nintendo présente le nouvel amiibo Zelda et son Célestrier

Episode jusque-là exclusif à la Wii, Zelda : Skyward Sword est un Zelda souvent mal-aimé peut-être parce qu'il est à la fois trop différent mais aussi trop proche des opus précédents sans oublier que sur Wii, il impose de jouer en tenant la Wiimote comme une épée... Un choix de gameplay assumé (à l'époque) que certains joueurs adorent et que d'autres détestent.

Le retour du jeu cet été sur Nintendo Switch devrait donc mettre tout le monde d'accord puisque le titre pourra être joué aussi de façon classique. En attendant de voir ce que cela donne manette en main, Nintendo vient de dévoiler que le jeu sera accompagné par la sortie d'un nouvel amiibo : l'amiibo Zelda & Célestrier.

Ce nouvel amiibo de la collection Zelda pourra être utilisé à tout moment durant une partie de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD pour pouvoir faire la navette entre le Ciel et le monde de la Surface sans obligatoirement passer par une statue d'oiseau (permettant aussi de sauvegarder.) En pratique, Link pourra lors de ses pérégrinations sur la surface repartir dans le Ciel pour par exemple faire un saut au bazar de Célesbourg sachant qu'en sens inverse, l'amiibo le renverra à la Surface, à l'endroit même où il était parti. Un petit va-et-vient qu'il sera aussi possible de faire de la même façon dans les donjons.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sera disponible le 16 juillet prochain sur Nintendo Switch. L'amiibo Zelda & Célestrier sortira le même jour.

