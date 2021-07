Zelda, Link, Fay, Hergo... Nintendo s'amuse à faire des fancams des héros de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Si The Legend of Zelda: Skyward Sword HD vient de sortir sur Nintendo Switch, cela fait plusieurs semaines déjà que Nintendo en fait la promotion sur le net, à la télé ou encore sur les réseaux sociaux. Et si généralement, Nintendo se contente de messages classiques et de trailers, la société ose parfois des formats plus modernes pour faire connaître le jeu. Ainsi, Nintendo a publié une série de "fancam", des vidéos courtes mettant en valeur un personnage en particulier. Link et Zelda y ont évidemment eu droit mais aussi Hergo et Fay. Le résultat est très sympathique et permet d'apprécier les superbes expressions des personnages du jeu mais comme toujours nous vous en laissons juge en les découvrant sur cette page (en format portable).

Pour rappel, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est disponible dès à présent sur Nintendo Switch. Idem pour l'amiibo Zelda & Célestrier et les Joy-Con collector. Pour tout savoir sur le jeu n'oubliez pas notre test complet, toujours à lire, en cliquant LA.

,

,

,

Voir aussi :

LIRE AUSSI : ZELDA SKYWARD SWORD EST-IL UN BON ZELDA ?