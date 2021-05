Un coup d'œil sur les commandes "classiques" de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

La sortie de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD approche à grands pas, le dernier Zelda 3D à ne pas avoir eu droit à son remake sortira sa nouvelle version le 16 juillet prochain . Pour l'occasion Nintendo nous avait déjà dévoilé une bande-annonce du jeu ainsi que la confirmation que le titre sera jouable sans ses Motion Control.

C'était en quelque sorte un non-dit parmi les fans de Nintendo, beaucoup ne s'attendaient pas à un remake de Skyward Sword à cause justement de ses contrôles à la Wiimote difficilement transposables sur une manette plus classique. Les espoirs d'un portage sur Nintendo Switch du titre furent de plus quelque peu atténués lors de la sortie de la Nintendo Switch Lite qui ne permet pas de décrocher ses Joy-Con et qui donc aurait nécessité l'achat de Joy-Con séparément ce qui aurait été un peu contradictoire.

Cependant, ce fut l'une des premières choses communiquées par Nintendo au sujet de ce portage, le titre sera bel et bien jouable à la manette classique, sans Motion Control et donc sur Nintendo Switch Lite. Cette nouvelle soulagea énormément beaucoup de personnes pour qui les contrôles de Skyward Sword sur Nintendo Wii furent un calvaire et cette annonce fut accueillie à bras ouverts par toute la communauté. Enfin nous aurons le choix de faire l'expérience du jeu avec les mouvements ou sans les mouvements en mode portable, avec la manette pro ou avec les Joy-Con.

Nintendo revient aujourd'hui à la charge avec une nouvelle courte vidéo qui détaille quelque peu les futures commandes dites "classiques" du jeu :

Avec ces explications nous apprenons donc que l'épée se contrôlera via le stick droit, nous pourrons alors choisir la direction souhaitée pour nos coups d'épée ou effectuer une attaque circulaire en inclinant le stick dans une direction puis dans celle opposée et une ultime fois dans la première direction, enfin le coup d'estoc se fera en appuyant sur ledit stick.

Le coup de bouclier s'activera en combat en appuyant sur le stick de gauche cette fois-ci.

L'arc contrôlera sa visée avec le gyroscope intégrée à la console ou aux manettes ou avec le stick de droite (la vidéo n'est pas assez claire sur ce point) et encocher puis déclencher la flèche se fera avec la gâchette de droite.

Enfin les bombes se contrôleront elles aussi avec la gâchette de droite enfoncée puis le stick de droite nous permettra de viser et de choisir notre mode de lancer de bombe.

Que pensez-vous de ces choix de commandes "classiques" ? Comptez-vous tout de même faire le jeu avec les Motion Control ou vous laisserez-vous tenter par ce nouveau gameplay moins épuisant ?