Zelda : Skyward Sword HD met en avant ses améliorations pour le confort de jeu

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD continue sa campagne marketing et vient aujourd'hui éclaircir une zone d'ombre. Après la révélation que cette nouvelle version du Zelda le plus controversé ajouterait, en plus d'une meilleure définition, quelques changements à son expérience de jeu, Nintendo n'avait pas encore pris la peine de clarifier la teneur et la portée de ces fameux "Améliorations pour le confort" ou "Quality of Life" dans la langue de Boris Johnson. C'est désormais plus clair grâce à une bande-annonce inédite et entièrement dédiée à ces rajouts, parmi ceux-ci, Nintendo s'attarde principalement sur :

Fay devient une aide plus "optionnelle", elle pourra être invoquée -ou non- afin de venir en aide au joueur, une option déjà présente sur Nintendo Wii mais qui serait améliorée.

Le gameplay du titre a subi une refonte et une amélioration afin d'être jouable avec les motion control ou sans.

Le jeu va doubler son nombre d'images par seconde en passant à 60 images par seconde au lieu de 30 sur Nintendo Wii.

Les dialogues pourront être accélérés via la pression du bouton B afin d'aller au plus vite à l'essentiel, pratique pour ceux qui connaissent déjà le jeu.

Les informations données sur les objets ramassés au cours de l'aventure ne seront pas répétées (ENFIN) et celles-ci ne viendront perturber notre partie que lorsqu'on ramassera un objet pour la première fois (et non la centième).

Les cinématiques pourront être passées en appuyant sur le bouton -.

Les sauvegardes dans le jeu deviendront automatiques mais ne remplaceront pas complètement les sauvegardes manuelles de la version de base qui seront encore disponibles.

Les différents tutoriels du jeu ont été repensés pour être moins pénibles et certains dialogues pourront être abrégés.

Tout est mieux visible dans la bande-annonce ci-dessous :