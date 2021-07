Nouvelles commandes, sauvegarde automatique, dialogues accélérés... Le point sur les améliorations de The Legend of Zelda : Skyward Sword HD

Hier Nintendo a publié un trailer de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD se focalisant sur les améliorations de cette nouvelle version du jeu sorti initialement sur Wii, il y a dix ans . Il est donc temps de faire le point sur ce qui nous attend avec cette réédition d'un épisode si souvent décrié même s'il a aussi (et de plus en plus) de fans- voir notre analyse. Alors que nous propose cette nouvelle version pour nous donner envie de (re)partir à l'aventure ? Retrouvez sur cette page tous els ajouts et les "améliorations".

La jouabilité

Commandes par mouvements améliorées. A la base, le jeu Wii a été conçu pour mettre en avant les spécificités de la Wii mais aussi, faut bien s'en souvenir celle du Wii Motion Plus (WM+), une extension que l'on accrochait à la base des Wiimote pour les rendre beaucoup plus précises et proches des promesses initiales de Nintendo. Le jeu était d'ailleurs uniquement jouable au Wii Motion +. En pratique, on tenait le Nunchuck d'une main pour se déplacer avec le stick (et d'une façon plus accessoire pouvait aussi simuler le bouclier de Link) et de l'autre on tenait la Wiimote comme s'il s'agissait de l'épée de Link. Malgré la nécessité de recalibrer régulièrement la manette en la posant (et les grincheux) cela fonctionnait plutôt bien. Là ou ça se gâtait, c'est que la Wiimote ne simulait pas simplement l'épée mais se retrouvait constamment au centre du gameplay avec plus ou moins de pertinence. Par ailleurs, le jeu pouvait avoir un côté épuisant à devoir se battre physiquement contre la plus plus petite créature du jeu- même si certains vous diront que cela faisait aussi partie du charme du jeu.Il n'empêche que les commandes par mouvements ont été améliorées dans cette nouvelle version que Nintendo nous promet "plus intuitives". En pratique, il s'agira toujours de simuler l'épée et le bouclier de Link mais cette fois-ci en tenant un Joy-Con dans chaque main.

Visuels

Fluidité améliorée. Outre la Haute Définition, le jeu tourne désormais en 60 images par seconde ce qui devrait rendre le gameplay beaucoup plus fluide.

Confort de jeu

Dialogues accélérés. Pour rythmer le jeu mais aussi pour inciter ceux qui le connaissent déjà à jouer, Nintendo permet désormais d'accélérer les dialogues en appuyant sur B

Dans le même esprit, les cinématiques peuvent être zappées. Evidemment, on vous conseillera malgré tout de les regarder si vous ne les avez jamais vues Infos minimum: c'est désormais une norme mais cela ne l'était pas en 2011. Désormais lorsqu'on ramasse un insecte ou un objet, sa description et ses infos n'apparaissent que la première fois et non à chaque fois.

Aide de jeu

The Legend of Zelda : Skyward Sword est un jeu assez dirigiste même si, comme souvent, on peut aussi s'amuser en réalisant des sous-quêtes. Pour autant, dans le jeu original, le joueur est littéralement pris par la main avec des tutoriels et des conseils très présents. Le portage du jeu réduit fortement la présence de ces conseils.

Les conseils de Fay sont désormais optionnels . Fay est un super personnage qui a un vrai rôle dans le jeu. Cependant, elle était aussi utilisée pour aiguiller le joueur. Sur Wii, ces interventions intempestives étaient selon les situations très agaçantes car souvent inutiles. Désormais, Fay intervient sur demande uniquement.

Sauvegarde

sauvegarde automatique : dans le jeu original, on ne peut sauvegarder le jeu que via des statues spéciales et c'est d'ailleurs toujours le cas. Cependant, le jeu possède désormais une sauvegarde automatique ce qui fait que l'on a plus vraiment à se soucier de sauvegarder comme on le faisait auparavant, de peur de devoir recommencer tout un donjon par exemple.

Fonction amiibo exclusive. Par ailleurs, la sortie du jeu est accompagné par un amiibo spécial :l'amiibo Zelda & célestrier. C'est le seul amiibo compatible avec le jeu (les autres amiibo Zelda ne fonctionnent donc pas.) Il permet de passer du Ciel à la Surface et de la Surface au Ciel très facilement sans utiliser les fameuses statues Oiseaux. D'ailleurs à chaque utilisation, le jeu sauvegarde automatiquement. Si vous ne l'avez pas encore acheté, sachez qu'on arrive encore à le trouver à un prix décent notamment sur Amazon (voir lien partenaire) mais pas seulement (voir notre news dédiée ici.)

Finalement, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD s'annonce comme la version ultime du jeu. Fidèle à ses habitudes, Nintendo n'a pas touché au fond du jeu original qui reste le même. Si vous espériez du contenu supplémentaire, un donjon oublié, une caverne de l'Ordalie ou autres, vous serez peut-être déçu mais l'aventure originale agrémentée des quelques ajouts, options et "améliorations" est déjà une garantie d'une expérience forte et riche; un voyage d'autant plus intéressant qu'il semble désormais lié à Zelda Breath of the Wild 2 , si on se fie au dernier trailer der l'E3 2021 (dont vous pouvez toujours lire notre analyse ICI.)

Pour rappel, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sera disponible le 16 juillet prochain sur Nintendo Switch. L'amiibo Zelda & Célestrier et les Joy-Con collector seront disponibles le même jour. Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

