Revue de presse The Legend of Zelda: Skyward Sword : Tous les tests et toutes les notes

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD débarque enfin sur Nintendo Switch. Le "Zelda de la Wii" s'offre une cure de jouvence et revient plus beau que jamais avec des améliorations de confort et un gameplay élargi permettant de jouer avec les commandes par mouvements ou de façon plus "classique" aux sticks et aux boutons. On vous déjà dit tout ce que nous pensions de ce remaster de légende dans notre test complet. Pour nous, le jeu reste excellent et cette nouvelle version est réellement magnifique nous permettant de redécouvrir des séquences et des environnements avec un œil neuf. Malheureusement, les nouvelles commandes ne sont finalement pas aussi réussies qu'escomptées au point qu'il est même possible de préférer celles de la Wii ! Pas de quoi malgré tout gâcher la fête tant le jeu renferme de séquences belles, fortes et mémorables. A l'arrivée, pour Nintendo-Master.com, Zelda Skyward Sword HD, c'est 8 (lire le test en entier en cliquant LA) !

Mais qu'en pense la presse dans son ensemble ? Sur Metacritic, qui compile pas mal de tests publiés dans le monde entier, le jeu a pour le moment un score de 82/100. Une moyenne plutôt bonne même si pour un Zelda, c'est peut-être un peu limite surtout sachant que le jeu original plafonne à 93/100 . Cependant pour le moment, il n'y a que 59 critiques alors que le jeu original en à 77. Pour avoir un meilleur panorama des tests publiés jusqu'à présent, retrouvez en ci-dessous un florilège avec les notes et les liens pour les lire. Une fois encore, vous verrez qu'il n'y a pas forcément de consensus... Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.