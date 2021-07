Focus sur le bonus de précommande Fnac de The Legend of Zelda : Skyward Sword - 100 trucs à savoir pour être un pro de Zelda

La sortie de The Legend of Zelda : Skyward Sword HD a été un vrai dilemme pour bien des fans de la licence amateurs de goodies et autres bonus de précommande. D'un côté il y avait la société Micromania-Zing qui proposait un steelbook exclusif, et de l'autre, Fnac qui proposait un porte-clé, et surtout un guide signé Florent Gorges et Filipe Canelas : The Legend of Zelda - 100 trucs à savoir pour être un pro de Zelda.

Indispensable pour les fans de la licence de Shigeru Miyamoto, ce petit livret de la collection Omaké Books "100 trucs à savoir" nous délivre une centaine d'anecdotes, de secrets et autres bizarreries qui ont pu être disséminés dans les différents opus de la licence. Du classique changement de jeu si l'on tape ZELDA comme nom dans The Legend of Zelda sur NES, ou moins populaire comme le projet de transformation en fée abandonné dans Majora's Mask, on a là de quoi se régaler et briller par la suite auprès des autres amateurs de la licence.