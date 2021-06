Zelda : Skyward Sword HD promet de nombreuses améliorations exclusives à la version sur Nintendo Switch

Jusque-là exclusif à la Nintendo Wii (si on excepte la possibilité d'y jouer via une version numérique sur Wii U)Zelda : Skyward Sword se prépare à débarquer sur Nintendo Switch dans une version HD qui permettra d'y jouer avec les Joy-Con ou de façon classique avec les sticks et les boutons, rendant le jeu "parfait pour le mode portable et la Nintendo Switch Lite. Un vrai tour de force sachant que le jeu a été conçu à l'origine pour utiliser toutes les spécificités uniques de la Wii par rapport à ses concurrentes... Si nous n'avons pas encore pu mettre la main sur cette nouvelle version, Nintendo assure via son site officiel qu'elle est "forte de nombreuses améliorations exclusives" dont de meilleures performances, des commandes aux Joy-Con plus intuitives, des commandes aux boutons qui laissent donc le choix aux joueurs mais aussi "diverses améliorations de confort affectant entre autres les tutoriels et les conseils reçus en jeu"... Ainsi on peut penser que le tutoriel pourra être zappé ou accéléré pour ceux l'ayant déjà fait ou connaissant bien la saga. et que l'on pourra moduler les interventions intempestives de Fay. cela reste à confirmer mais il est vrai que beaucoup de joueurs peuvent se passer d'une réplique comme "et si tu utilisais cette clé sur la porte fermée ?"

Pour rappel, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sera disponible le 16 juillet prochain sur Nintendo Switch. L'amiibo Zelda & Célestrier et les Joy-Con collector seront disponibles le même jour. Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

LIRE AUSSI : ZELDA SKYWARD SWORD EST-IL UN BON ZELDA ?

UNE AVENTURE CLASSIQUE REMISE AU GOÛT DU JOUR

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD propose une version revisitée de l'aventure classique et forte de nombreuses améliorations exclusives à la version sur Nintendo Switch telles que :