Zelda Skyward Sword HD : jouable au boutons seulement - Parfait pour le mode portable et la Nintendo Switch Lite

Annoncé lors du dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver notre debrief ici avec tous les détails) le portage HD du Zelda de la Wii est attendu sur Nintendo Switch en juillet prochain. On ne peut pas vraiment dire que c'est une surprise puisque cela fait des mois que le portage de Zelda : Skyward Sword était annoncé via différentes rumeurs. Il est vrai aussi que cela semblait logique puisque c'était jusqu'alors le seul Zelda à n'avoir pas eu droit à son portage. De plus, la Switch semblait la plateforme parfaite pour le recevoir, le gameplay du jeu original étant à la base tout entier construit autour du Wii Motion+, du pointeur et de la détection de mouvement.

D'ailleurs, sans surprise, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD profitera des Joy-Con qui remplaceront la Wiimote et le Nunchuck de la Wii pour simuler la fameuse Skyward Sword du titre et le bouclier de Link. Mais la bonne surprise, si vous avez raté l'info, c'est que le jeu sera aussi jouable de façon classique. C'est à dire à la manette, au stick et aux boutons. Une très bonne nouvelle pour tous les allergiques à "la nouvelle façon de jouer" initiée par la Wii mais aussi un vrai tour de force . En effet, si vous avez joué à Zelda : Skyward Sword sur Wii, vous savez que le gameplay du jeu était présenté à l'époque comme indissociable du couple Wiimote / Nunchuck. Il ne s'agissait pas simplement d'agiter le poignet dans tous les sens comme dans la version Wii de Twilight Princess pour sortir des coups d'épée au hasard mais bien de manier la Wiimote comme s'il s'agissait d'une épée et que l'on participait à un vrai combat d'escrime, en impulsant le bon mouvement au bon moment.

Ainsi, le moindre combat, face au plus petit ennemi, pouvait donner lieu à une passe d'armes effrénée. Impossible à priori à retranscrire un tel système avec un simple martelage de boutons (comme avec le portage de Super Mario Galaxy sur Switch) à moins de relier chaque coup à une combinaison précise... Mais cela aurait été à l'encontre de la recherche de simplicité du titre. Nintendo a cependant trouvé une solution astucieuse en adaptant le gameplay au stick droit de la console et des manettes. Ainsi, le stick droit devient l'épée, reproduisant tous les coups possibles : haut, bas, droite, gauche mais aussi les différentes diagonales et le coup d'estoc. Une très bonne idée même s'il faudra vérifier de sa pertinence, manette en main d'autant plus qu'il y a de très nombreux autres mécanismes de gameplay à adapter.

Quoiqu'il en soit cela va permettre au titre de pouvoir être jouer en mode portable (et pas seulement sur table) mais aussi d'être compatible avec la Nintendo Switch Lite. Alors The Legend of Zelda: Skyward Sword HD va-t-il être redécouvert ? Et cela va-t-il changer totalement notre approche du jeu ? Encore un peu de patience...

Pour rappel, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sera disponible le 16 juillet sur Nintendo Switch.En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.