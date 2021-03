Zelda : Skyward Sword HD : Nintendo présente les commandes de la version Switch comme beaucoup "plus fluides et intuitives" que celles de la version Wii

Officialisé lors du dernier Nintendo Direct dont vous pouvez retrouver toutes les infos ICI et notre debrief LA, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est attendu cet été sur Nintendo Switch. Au programme, le jeu original, initialement sorti sur Wii en 2011 (et dispo depuis 2016 en version numérique sur Wii U) en version HD adaptée aux spécificités de la Switch. Il ne faut, à priori, pas s'attendre à du contenu supplémentaire ou même à de nouvelles séquences. Par contre, le jeu innovera au niveau de ses commandes puisqu'il pourra être joué au(x) stick(s) et aux boutons (voir détails ICI) Une petite "révolution" sachant qu'à sa sortie sur Wii, Zelda : Skyward Sword était présenté comme un jeu indissociable du couple Wiimote-Nunchuck (les manettes de la Wii) qui permettait, nous disait-on à l'époque, grâce au WiiMotion + une immersion sans pareille, impossible à retranscrire avec un pad classique.

Mais aujourd'hui, c'est différent puisque, d 'après Nintendo, grâce à la Nintendo Switch le jeu hérite de commandes "plus fluides et intuitives" que celles de la version originale ! Alors en "recréant" les commandes originales et en permettant de jouer au jeu de façon plus classique, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD s'annonce-t-il comme la version définitive du Zelda de la Wii ? Rendez-vous le 16 juillet prochain pour le découvrir. En attendant, retrouvez l'introduction majestueuse du jeu (version Wii U) en vidéo ci-dessous et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.