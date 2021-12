Jeux NM d'or 2021 : les joueurs votent pour leurs jeux de l'année sur Nintendo-Master

La fin d'année est déjà là et, avec elle son cortège de bilan et de célébration. C'est l'heure des comptes. On rembobine et on essaie de se souvenir de ce qui nous a marqué en bien ou en moins bien. La rédaction de Nintendo-Master vous donnera ses coups de cœur et ses coups de griffes le 31 décembre prochain une pico seconde avant minuit. Mais avant cela, c'est vous : les membres du site qui pouvez vous exprimer grâce à la remise des prix des Jeux NM d'or 2021, un évènement culte de notre site initié par clem92, depuis parti, tel la Team Rocket, vers d'autres cieux. Cela fait d'ailleurs cinq ans qu'il n'y avait plus eu de remise de Jeux NM d'or sur votre site bien-aimé. Heureusement, sous l'impulsion de jofe, un membre émérite de NM, la remise de prix revient cette année pour le plus grand bonheur de tous.

Les joueurs sont invités dès à présent à voter sur cette page pour leurs titres préférés de 2021 mais aussi pour ceux qui les ont déçu à travers 13 catégories classiques .(ainsi que quatre catégories bonus pour élire les meilleurs jeux dans années précédentes.) C''est jofe qui a sélectionné les catégories et les jeux et qui gère entièrement la remise depuis son blog mais la rédaction valide totalement la démarche et l'évènement. Pour en savoir plus sur l'histoire des Jeux NM d'or et comprendre aussi le choix des catégories et des jeux sélectionnés, rendez-vous sur le blog de jofe.

Créée par un joueur pour les joueurs, les Jeux NM d'or 2021 est une remise de prix qui n'en n'a pas, de prix. En résumé, faites entendre votre voix et VOTEZ !