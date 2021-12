Ils se préparent pour l'élection de l'année... (oui tu as bien lu)

Serait-ce une vision issue d'une passé lointain ? Serait-ce l'effet d'une substance inconnue ? Et bien non, vous ne rêvez pas. En 2021, je vous propose de voter pour vos jeux Switch préférés. Peut-être par nostalgie d'un temps révolu (je n'ai pas pour ambition actuelle de forcément le faire chaque année pour l'instant), où les articles de blogs restaient qu'une demi-journée en 1ère page du site. Depuis quelques temps, l'aspect communautaire du site s'est un peu tarie, suite à la disparition du NMM et faute à l'existence d'un vrai Discord pour le site. Alors pourquoi pas tenter, au moins une fois, un petit évènement où chacun a l'occasion de donner de sa "voix".

Les jeux NM d'or, c'est quoi ?

Créés il y a fort longtemps par clem92, il s'agit d'une remise de prix pour les jeux des consoles Nintendo (à une époque où la DS, Wii, 3DS et Wii U étaient les dernières consoles en date) où le public a une importance de 100% sur les votes. Pas de jury, juste les membres qui votent. La dernière édition de clem92 date de 2016, et j'ai décidé de tenter de relancer la machine cette année. Sans son accord car il est plus là. Et s'il revient et qu'il est pas d'accord, j'ai juste à changer le titre de toute manière.

Comment voter ?

Les jeux NM d'or se déroulent en deux tours. Le 1er tour est public. Dans chaque catégorie, vous avez une large sélection de jeux pour lesquels vous pouvez voter. Ceux qui ont le plus de voix lors du 1er tour sont qualifiés pour le tour suivant. Lors du 2ème tour, les votes sont anonymes et envoyés en privé à l'organisateur de l'évènement. Lors du 2ème tour, il faudra voter pour LE meilleur de chaque catégorie.

Les 3 jeux ayant le plus de voix dans une catégorie donnée lors du 1er tour se qualifient pour le 2ème. En cas d'égalité entre deux jeux pour la 3ème et 4ème place, les 4 jeux sont qualifiés pour le second tour (et plus s'il y a davantage d'ex-aequo). Chaque tour dure une semaine. Après deux semaines, les résultats seront annoncés et vous pourrez vous plaindre que vos chouchous n'ont pas gagner.

Quelles sont les catégories ?

Forcément, certaines catégories d'il y a cinq ans n'ont plus de sens aujourd'hui. Les catégories "3DS" et "Wii U" disparaissent. Face aux sorties grandissantes que la Wii U n'a pas la chance de connaître, les jeux Switch ont donc deux catégories: "Meilleurs jeux first-party" et "Meilleurs jeux tiers". La catégorie "Meilleurs jeux mobiles" a également disparue, Nintendo délaissant clairement le secteur. Cependant, d'autres catégories sont présentes pour représenter la variété des jeux disponibles.

Il y a treize catégories traditionnelles cette année:

Meilleur jeu de l'année

Meilleur jeu first-party

Meilleur jeu tiers

Meilleur jeu de plates-formes

Meilleur jeu d'action

Meilleur jeu de rôle

Meilleur scénario

Meilleure bande-son

Meilleur jeu multijoueur

Meilleur jeu indépendant

Déception de l'année

Meilleur contenu téléchargeable

Jeu le plus attendu de 2022

Et pour représenter les années manquées, il y aura également les catégories suivantes:

Meilleur de jeu de l'année 2017

Meilleur de jeu de l'année 2018

Meilleur de jeu de l'année 2019

Meilleur de jeu de l'année 2020

Selon quels critères les jeux sont-ils choisis ?

Leur bonne réception critique et publique est le critère principal pour les catégories les plus chargées. Cependant, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible. En revanche, j'ai décidé d'exclure les portages, pour éviter de les surcharger. Certains portages sont cependant acceptés s'ils ajoutent du vrai contenu inédit, comme Super Mario 3D World par exemple qui ajoute un nouveau mode et de vraies nouvelles compositions musicales. Quant aux catégories "first-party" / "tiers", pour ceux ignorent ces termes, elles dépendent des propriétaires des licences. Pour citer quelques exemples:

• Mario Party Superstars est développé par un studio affilié à Nintendo, Nintendo est éditeur: jeu first-party

• Metroid Dread est développé par un studio extérieur, mais la licence Metroid et les droits du jeu appartiennent à Nintendo: jeu first-party

• Monster Hunter Rise est développé par Capcom et tous les droits appartiennent à Capcom: jeu tiers

• Bravely Default 2 est édité par Nintendo en Europe, mais les droits du jeu appartiennent bel et bien à Square-Enix (qui édite le jeu au Japon par ailleurs): jeux tiers

Quand auront lieu les votes ?

Le 1er tour aura lieu de 4 au 10 Décembre.

Le 2ème tour aura lieu du 11 au 17 Décembre.

Les résultats seront annoncés le 22 Décembre, directement sur ce blog.

Je sais que les articles de blog passent de plus en plus inaperçus, mais j'espère que cela saura vous tenir en haleine pour ce mois de Décembre.