[VOTEZ] Finale des jeux NM d'or 2022

Nous y sommes, la dernière ligne droite. Après un premier tour qui a réservé quelques petites surprises, l'heure est venue de choisir les heureux élus qui remporteront chaque catégorie. Mais plus important encore, l'heure est venue de choisir LE jeu de l'année, celui qui surpasse tous les autres. Mais tout d'abord, merci aux plus de 100 votants qui ont participé au premier tour, nous n'en attendions pas autant. Nul doute que la sortie en plus gros nombre de gros jeux comparé à l'année précédente a largement contribué à cette augmentation du nombre de participants.

Qui aura l'honneur de succéder à Metroid Dread, jeu de l'année 2021 ? Cette année s'annonce particulière puisque beaucoup de grosses séries représentées cette année n'ont encore jamais été auréolés d'un prix de jeu de l'année aux NM d'or. Mais l'ombre de Splatoon, jeu de l'année 2015, peut toujours planer... Ou peut-être un outsider peut-il créer la surprise ? C'est à vous de le décider.

Trois jeux dans chaque catégorie, un seul gagnant (sauf ex-æquo). Les résultats seront publiés le 23 Décembre. À vous de jouer !