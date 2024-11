Ils se préparent pour l'élection de l'année...

Oui, je vois l'éclat dans vos yeux qui éblouit les miens: les Jeux NM d'or reviennent en 2024 pour encore plus de prix à gagner (métaphoriquement parlant). La Switch vieillit et approche de la fin de sa carrière, mais la Nintendo Switch 2 n'a toujours pas pointé le bout de son Joy-Con Drift et les jeux de tout types ont continué de sortir en nombre sur Nintendo Switch (oui, j'ai copié-collé l'article de l'année dernière). Mais peut-être la Switch 2 sera t-elle annoncée avant le début des votes ?

Créés il y a fort longtemps par clem92 quand la fin du monde de 2012 n'avait pas encore eu lieu et que le Président de la République française était Nicolas Sarkozy (pour les jeunes, c'est le petit monsieur qui a un procès tous les six mois), il s'agit d'une remise de prix pour les jeux des consoles Nintendo (donc actuellement la Nintendo Switch) où le public a une importance de 100% sur les votes. Pas de jury, juste les membres qui votent. Si les résultats des votes sont décevants, ce sera uniquement de votre faute.

Les jeux NM d'or se déroulent en deux tours et se feront à travers un Google Form absolument magnifique et bien organisé parce que je suis extrêmement maniaque.

Lors du 1er tour , vous avez une large sélection de jeux pour lesquels vous pouvez voter dans chaque catégorie. Ceux qui ont le plus de voix lors du 1er tour sont qualifiés pour le tour suivant. Vous pourrez voter pour un nombre illimité de jeux parmi les nommés.

Lors du 2ème tour, en revanche, vous ne pourrez voter que pour UN SEUL jeu parmi les rescapés du premier tour, afin d'élire le vainqueur de chaque catégorie.

Quelques changements cette année: il n'y a plus de limites dans le nombre de nommés par catégorie. Je conçois qu'avoir trop de nommés peut rendre une catégorie extrêmement chargée et brouillonne. Mais cette année, plus que les autres, je sentais que c'était impossible d'avoir une sélection limitée sans tomber dans le choix purement arbitraire. Cela dit, une fois encore, les 3 jeux ayant le plus de voix au premier tour (ou plus en cas d'égalités) seront qualifiés pour le deuxième et dernier tour.

Cette année, de nouvelles catégories ont été ajoutées. Elles n'ont pas été créés spécifiquement pour cette année 2024, j'ai surtout réfléchi à plus long terme puisque la sortie d'une nouvelle console approche à grands pas.

Petite nouveauté cette année cela dit: la Déception de l'Année. Avoir une sélection est souvent compliquée car on peut avoir tout un tas de raisons d'être déçu d'un jeu, même d'un bon jeu. C'est pourquoi cette année, la Déception de l'Année sera un choix libre. Mettez ce que vous voulez, tant que vous l'écrivez correctement.

Les catégories de cette année 2024 sont:

Meilleur jeu first-party

Meilleur jeu tiers

Meilleur jeu indépendant

Meilleur jeu de plates-formes

Meilleur jeu d'action

Meilleur jeu de rôle

Meilleur jeu tactique

Meilleur jeu de réflexion

Meilleur jeu de sports

Meilleur visual novel

Meilleur scénario

Meilleure bande-son

Meilleur jeu multijoueur

Déception de l'année

Meilleur DLC / suivi

Meilleur portage

Meilleur remake / remaster

Jeu le plus attendu de 2025

Meilleur jeu de l'année 2024



Ils sont choisis une fois que j'ai reçu le chèque des éditeurs... Non, c'est faux, je suis incorruptible.

Le critère principal est "si ça rentre dans une catégorie, je l'enfonce dedans". Contrairement aux années précédentes, j'ai été plus souple pour les conditions d'admission dans une catégorie. Ainsi un jeu comme "13 Sentinels" pourrait être nommé à la fois dans "meilleur jeu tactique" et "meilleur visul novel", parce que je ne peux pas créer 80 catégories pour toutes les possibilités de genre qui existent.

Une fois encore, les jeux Cloud n'ont pas été retenus: le service ne brille hélas pas par sa stabilité selon le retour des joueurs et leur nombre est très restreint. Les jeux ajoutés sur le Nintendo Switch Online (N64, SNES etc...) ne sont pas retenus puisqu'il s'agit d'émulation et non de nouveaux jeux.

Quant aux catégories "first-party" / "tiers", pour ceux ignorent ces termes, elles dépendent des éditeurs des jeux. Cela peut porter à confusion sur certains jeux, je me permets donc d'éclaircir tout ça maintenant.

Emio L'Homme au Sourire est édité et développé par Nintendo: jeu first-party

Mario & Luigi: L'Épopée Fraternelle est développé par ACQUIRE mais la licence appartient naturellement à Nintendo: c'est donc un jeu first-party

Dragon Quest III HD-2D Remake est édité et développé par Square-Enix, c'est donc un jeu tiers

Voici la liste de tous les nommés aux Jeux NM d'or 2024. Certains peuvent encore manquer à l'appel si des éditeurs annoncent la sortie de jeux pour cette année dans les prochains jours (ils seront ajoutés au Google Form mais pas dans ce magnifique trailer (à regarder avant le strike ), tant pis pour eux) tandis que certains peuvent disparaître en cas de report surprise.

Ce sera encore pour Décembre à cause de Square-Enix, merci à eux.

Le 1er tour aura lieu du Samedi 7 Décembre au Vendredi 13 Décembre

aura lieu Le 2ème tour aura lieu du Samedi 14 Décembre au Vendredi 20 Décembre

aura lieu du Les résultats seront annoncés le Samedi 21 Décembre

Rendez-vous dans un mois et demi !