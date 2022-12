[VOTEZ] Premier tour des jeux NM d'or 2022

Le moment le plus important de l'année est arrivé. Après avoir laissé passer les Game Awards par respect pour les amateurs, la vraie cérémonie que le monde nous envie peut commencer. Plus d'une quarantaine de jeux sont répartis dans 15 catégories (la 16e catégorie, celle du jeu de l'année, sera un choix libre au second tour comme les années précédentes). Et ici, il n'y aura pas l'excuse d'Elden Ring et de God of War Ragnarok pour justifier la défaite.

Pendant six jours, libre à vous de voter pour un maximum de jeux dans chaque catégorie. Mais seuls les trois jeux ayant le plus de votes dans chaque catégorie auront l'immense honneur d'accéder au second tour. Seules vos voix, celles des joueurs et membres de Nintendo-Master, comptent. Naturellement, prenez bien le temps de lire les règles pour ne pas gâcher vos précieux votes.

Quelques ultimes précisions avant de voter:

• Le vote passe par un joli Google Form. Pour éviter quelques mauvaises surprises, votre pseudo NM est demandé pour commencer. Les résultats seront cependant anonymes.

• Je précise que la connexion à un compte Google n'est pas requise pour pouvoir voter.

• Les votes pour le premier tour sont ouverts jusqu'au 15 Décembre. Le second tour commencera dès le 16 décembre.

Les jeux NM d'or 2022, c'est parti: