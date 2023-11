Ils se préparent pour l'élection de l'année...

OMG, qui aurait cru ça possible ? Oui mesdames et messieurs, les Jeux NM d'or reviennent pour clore en beauté cette année 2023. L'heure est bientôt venue de voter pour vos jeux préférés sortis cette année. La Switch vieillit et approche de la fin de sa carrière, mais la Nintendo Switch 2 n'a toujours pas pointé le bout de son Joy-Con Drift et les jeux de tout types ont continué de sortir en nombre sur Nintendo Switch.

Les jeux NM d'or, c'est quoi ?

Créés il y a fort longtemps par clem92 quand le covid et les albums d'Aya Nakamura n'existaient pas encore (on a connu une époque que les jeunes ne comprendront jamais), il s'agit d'une remise de prix pour les jeux des consoles Nintendo (donc actuellement la Nintendo Switch) où le public a une importance de 100% sur les votes. Pas de jury, juste les membres qui votent. Si les résultats des votes sont décevants, ce sera uniquement de votre faute.

Comment voter ?

Les jeux NM d'or se déroulent en deux tours et se feront à travers un Google Form absolument magnifique et bien organisé.

Lors du 1er tour, vous avez une large sélection de jeux pour lesquels vous pouvez voter dans chaque catégorie. Ceux qui ont le plus de voix lors du 1er tour sont qualifiés pour le tour suivant. Comme pour l'édition 2022, vous pourrez voter pour un nombre illimité de jeux parmi les nommés.

Lors du 2ème tour, en revanche, vous ne pourrez voter que pour UN SEUL jeu parmi les rescapés du premier tour, afin d'élire le vainqueur de chaque catégorie.

Dans chaque catégorie, le nombre de nommés va de 5 à 9. Les 3 jeux ayant le plus de voix dans une catégorie donnée lors du 1er tour se qualifient pour le 2ème. En cas d'égalité entre deux jeux pour la 3ème et 4ème place, les 4 jeux sont qualifiés pour le second tour (et ainsi de suite s'il y a davantage d'ex-aequo). Chaque tour durera quatre jours. Après le deuxième tour, les résultats seront annoncés et vous pourrez vous plaindre que vos chouchous n'ont pas gagnés.

Quelles sont les catégories ?

On ne change pas une équipe qui gagne, pas vrai ? Toutes les catégories de l'année précédente reviennent, les voici pour ceux qui ne les connaissent pas encore.

Meilleur jeu de l'année

Meilleur jeu first-party

Meilleur jeu tiers

Meilleur jeu de plates-formes

Meilleur jeu d'action

Meilleur jeu de rôle

Meilleur jeu tactique / gestion

Meilleur scénario

Meilleure bande-son

Meilleur jeu multijoueur

Meilleur jeu indépendant et/ou jeu à petit budget

Meilleur portage

Meilleur remake / remaster

Déception de l'année

Meilleur contenu téléchargeable

Jeu le plus attendu de 2024

Selon quels critères les jeux sont-ils choisis ?

Leur bonne réception critique et publique est le critère principal pour les catégories les plus chargées. Cependant, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible. En revanche, j'ai décidé d'exclure les portages des catégories autre que la catégorie des portages elle-même. J'ai estimé qu'il serait étrange que le meilleur jeu de 2023 soit un jeu de 2008, par exemple. Certains portages sont cependant acceptés s'ils ajoutent du vrai contenu inédit. Ainsi vous pourrez retrouver Kirby's Return to Dreamland Deluxe dans la catégorie "meilleur jeu de plates-formes", par exemple.

Les jeux Cloud n'ont pas été retenus: le service ne brille hélas pas par sa stabilité selon le retour des joueurs, et je tiens à ce qu'on vote réellement pour les versions Switch des jeux, et non pas pour les jeux tels qu'ils sont sur les autres supports. Enfin les jeux ajoutés sur le Nintendo Switch Online (N64, SNES etc...) ne sont pas retenus puisqu'il s'agit d'émulation et non de nouveaux jeux.

Quant aux catégories "first-party" / "tiers", pour ceux ignorent ces termes, elles dépendent des éditeurs des jeux. Cela peut porter à confusion sur certains jeux, je me permets donc d'éclaircir tout ça maintenant.

Super Mario Bros. Wonder est édité et développé par Nintendo: jeu first-party

Bayonetta Origins est développé par Platinum Games et la licence appartient à SEGA mais Nintendo a financé en partie le jeu, en possède des droits et en est l'éditeur: c'est donc un jeu first-party

Octopath Traveler II est édité et développé par Square-Enix, c'est donc un jeu tiers

Quand auront lieu les votes ?

Le 1er tour aura lieu du 15 au 18 Décembre .

aura lieu . Le 2ème tour aura lieu du 19 au 22 Décembre .

aura lieu . Les résultats seront annoncés le 23 Décembre .

Pourquoi si tard par rapport à d'habitude ? Merci le DLC de Pokémon qui sort que le 14. Tu croyais m'échapper, Game Freak ?