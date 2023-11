En Europe, la PS5 et EA Sports FC 24 dominent les charts du mois d'octobre - Super Mario Bros. Wonder, 4eme des meilleures ventes de jeux vidéo

D'après les données GSD (Game Sales Data) qui donne un aperçu des ventes de jeux vidéo en Europe, le jeu le plus vendu dans les pays européens au mois d'octobre a été EA SPORTS FC 24​. On retrouve ensuite Assassin's Creed Mirage, Spider-Man 2 et, à la quatrième place, Super Mario Bros. Wonder fait une entrée remarquée sachant que contrairement aux autres éditeurs, Nintendo ne communique pas au sujet de ses ventes numériques.

Cependant, même en ne comptabilisant que les ventes physiques, Super Mario Bros. Wonder fait beaucoup mieux que les Mario précédents avec des ventes au lancement deux fois plus élevées que celles de Super Mario Odyssey (sorti en début de vie de la Nintendo Switch) mais aussi que celles de Super Mario 3D All-Stars et de Super Mario 3D World + Bowser's Fury.

Pour info, sachez qu'hors du top 10, on retrouve Metal Gear Solid Master Collection Vol.1, 16eme , Le retour de Détective Pikachu, 32eme et SONIC Superstars, 33eme .

Au rayon des ventes de consoles, les ventes de Playstation 5 s'envolent en augmentant de près de 143% par rapport au mois d'octobre 2022 (où la console rencontrait des problèmes de stock). La Nintendo Switch est la deuxième console la plus vendue du mois en Europe, malgré une baisse significative de près de 20% comparée à la même période l'année dernière . Cependant, la console de Nintendo s'en sort mieux que la Xbox Series S | X dont les ventes accusent une baisse de 52 % sur un an, ce qui n'est pas très bon pour la console de Microsoft.

Le site GameIndustry.biz note d'ailleurs que si, en Europe, comparé au mois dernier , les ventes de PS5 ont augmenté de 11 % et celles de la Nintendo Switch de 10 % , les ventes de Xbox ont, quant à elles, baissé " d'un peu moins de 20 % "...

Au total, 481 000 consoles ont été vendues sur le marché européen durant le mois d'octobre 2023 .

Top 10 GSD européen d'octobre 2023 (Digital + Physique) EA SPORTS FC 24 (EA) Assassin's Creed Mirage (Ubisoft) Spider-Man 2 (Sony) Super Mario Bros. Wonder (Nintendo)* Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Lords of the Fallen 2023 (CI Games) Battlefield 2042 (EA) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) It Takes Two (EA) * Données numériques indisponibles Les données numériques GSD incluent les jeux des sociétés participantes vendus via Steam, Xbox Live, PlayStation Network et Nintendo Eshop. Les principales sociétés participantes sont Activision Blizzard, Bandai Namco, Capcom, Codemasters, Electronic Arts, Embracer Group (y compris Gearbox, Koch Media, Saber Interactive), Focus Entertainment, Konami, Marvelous Games, Microids, Microsoft (y compris Bethesda), Milestone, Nacon, Paradox Interactive, Quantic Dream, Sega, Sony, Square Enix, Take-Two, Ubisoft et Warner Bros. Nintendo et 505 Games sont les grands absents, aux côtés de petits studios. Les données numériques incluent les jeux vendus en Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal et Roumanie. , Russie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine. Les données physiques incluent tous les jeux, mais uniquement ceux vendus en Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Espagne, Suède et Suisse. Les ventes de matériel de console couvrent la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Italie, le Portugal, la Russie, l'Espagne, la Suède et la Suisse. Les ventes d'accessoires couvrent les mêmes marchés, mais n'incluent pas la Suisse.

