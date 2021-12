[VOTEZ] Premier tour des jeux NM d'or 2021

Membres de Nintendo-Master, nous y sommes. L'heure de faire entendre votre voix est venue. L'heure du 1er tour des Jeux NM d'or 2021 est arrivée. Si vous ignorez encore ce qu'est cet évènement culte du site, retrouvez tous les détails ici.

Pendant une semaine, vous pouvez choisir jusqu'à trois jeux parmi les nominés afin de les qualifier pour le second et dernier tour qui aura lieu la semaine prochaine. Seize catégories se présentent devant vous (la dix-septième sera un choix libre pour le second tour). Voici la liste ci-dessous que vous pouvez copier-coller dans les commentaires pour voter.

Meilleur jeu first-party

Meilleur jeu tiers

Meilleur jeu de plates-formes

Meilleur jeu d'action

Meilleur jeu de rôle

Meilleur scénario et univers

Meilleure bande-son

Meilleur jeu multijoueur

Meilleur jeu indépendant

Déception de l'année

Meilleur contenu téléchargeable

Jeu le plus attendu de 2022

Meilleur de jeu de l'année 2017

Meilleur de jeu de l'année 2018

Meilleur de jeu de l'année 2019

Meilleur de jeu de l'année 2020

Quelques ultimes précisions avant de voter:

• Vous pouvez voter pour 3 jeux maximum par catégorie. Vous pouvez donc choisir de n'en voter que pour 1 ou 2 si vous le souhaitez.

• Vous n'êtes pas obligés de voter pour chaque catégorie. Dans vos votes, n'hésitez pas à marquer d'une croix les catégories pour lesquelles vous ne souhaitez pas voter: cela me permettra d'être sûr que ce n'est pas un oubli.

• Merci de faire des votes clairs. Si vous souhaitez voter pour Monster Hunter Stories 2, n'écrivez pas "MHS2:WoR" ou "le MH RPG, pas le Rise".

• La catégorie "Meilleur jeu de l'année" sera un choix libre lors du second tour. Il n'y a donc pas de nominés à choisir.

• Si pour x raison, les images des catégories sont illisibles sur mobile, restez le doigt appuyé sur l'image et choisissez "ouvrir l'image dans un nouvel onglet".

• Les votes du 1er tour se font directement dans les commentaires de cet article . Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser.

CHOISISSEZ TROIS JEUX MAXIMUM POUR CHAQUE CATÉGORIE !

Rappel des dates

1er tour

Du 4 Décembre au 10 Décembre

2ème tour

Du 11 Décembre au 17 Décembre