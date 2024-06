Luigi's Mansion 2 HD développé par Tantalus Media, le studio derrière Zelda Twilight Princess HD et Zelda Skyward Sword HD

Après Super Mario RPG et Paper Mario : La Porte Millénaire et avant Donkey Kong Country Returns HD, un autre héros du Marioverse revient sur Nintendo Switch. Disponible depuis aujourd'hui, Luigi's Mansion 2 HD est une nouvelle version du jeu sorti en 2013 sur 3DS.

Initialement développé par Next Level Games, le jeu revient dans une version HD assez conforme avec peu de nouveautés si ce ne sont des améliorations visuelles et des commandes adaptées. Si Nintendo ne communique pas forcément sur les studios qui travaillent sur ses jeux, on découvre aujourd'hui que c'est le studio australien Tantalus Media qui s'est chargé de Luigi's Mansion 2 HD.

Si vous êtes un habitué, vous connaissez forcément ce studio qui a déjà travaillé sur deux portages de choix, The Legend of Zelda : Twilight Princess HD sur Wii U et The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sur Nintendo Switch.On retrouve aussi le studio derrière la version Switch de Sonic Mania et les version PS4, Xbox one et Nintendo Switch de LEGO 2KDrive. Plus de détails sur le site de Tantalus Media

Pour rappel, Luigi's Mansion 2 HD est attendu le 27 juin 2024 sur Nintendo Switch.

Et pour tout savoir, lire NOTRE TEST COMPLET DE LUIGI'S MANSION 2 SUR NINTENDO SWITCH

,

Lire aussi :

C'est l'heure du grand nettoyage ! Prenez votre courage à deux mains et partez en mission avec Luigi, le héros au cœur sensible, dans Luigi's Mansion 2 HD sur Nintendo Switch Dans cette aventure aux graphismes retravaillés, vous parcourrez les effrayantes contrées de la Vallée des ombres, une région grouillant de fantômes espiègles. Heureusement, Luigi est équipé pour la situation : il peut étourdir ces enquiquineurs avec son Spectroflash et utiliser son fidèle Ectoblast pour aspirer les fantômes et les objets autour de lui, ou pour activer toutes sortes de mécanismes. Les escapades paranormales de Luigi le conduiront dans toutes sortes de lieux plus inquiétants les uns que les autres : un laboratoire botanique abandonné, une fabrique d'horloges délabrée, ou encore une mystérieuse mine prise dans la neige et la glace, pour n'en mentionner que quelques-uns... Jusqu'à quatre personnes peuvent faire équipe en mode sans fil local ou en ligne pour relever les défis de la Tour Hantée, où se trouvent de nombreux pièges et fantômes qui n'apparaissent pas dans le jeu principal.

Voir aussi :