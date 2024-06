PREVIEW : Luigi's Mansion 2 HD - Premier avis avec des vidéos de gameplay inédites sur Nintendo Switch

Ces derniers temps, les remasters et les remakes se suivent sur Nintendo Switch. Après Super Mario RPG, Another Code: Recollection, Mario vs. Donkey Kong et Paper Mario : La Porte Millénaire, c'est au tour de Luigi's Mansion 2 HD de venir agrandir le catalogue de la console hybride de Nintendo en puisant dans le catalogue des consoles passées de la marque.

Version HD du titre sorti en 2013 sur 3DS, Luigi's Mansion 2 HD est attendu d'ici une dizaine de jours . En attendant, nous avons pu poser nos mains dessus et constater à quel point le jeu était toujours aussi riche, rythmé et incroyablement bien réalisé plus de dix ans après sa sortie initiale.

Après notre preview complète (que vous pouvez toujours lire ICI) et avant notre test à venir prochainement, nous vous invitons aujourd'hui à découvrir quelques séquences de gameplay avec nos vidéos maison inédites. Un premier aperçu qui vous remettra dans l'ambiance épouvantablement amusante du jeu et vous fera patienter, on l'espère gentiment, jusqu'à sa sortie. Enjoy.

Pour rappel, Luigi's Mansion 2 HD est attendu le 27 juin 2024 sur Nintendo Switch.

PREVIEW DE LUIGI'S MANSION 2 SUR NINTENDO SWITCH

C'est l'heure du grand nettoyage ! Prenez votre courage à deux mains et partez en mission avec Luigi, le héros au cœur sensible, dans Luigi's Mansion 2 HD sur Nintendo Switch Dans cette aventure aux graphismes retravaillés, vous parcourrez les effrayantes contrées de la Vallée des ombres, une région grouillant de fantômes espiègles. Heureusement, Luigi est équipé pour la situation : il peut étourdir ces enquiquineurs avec son Spectroflash et utiliser son fidèle Ectoblast pour aspirer les fantômes et les objets autour de lui, ou pour activer toutes sortes de mécanismes. Les escapades paranormales de Luigi le conduiront dans toutes sortes de lieux plus inquiétants les uns que les autres : un laboratoire botanique abandonné, une fabrique d'horloges délabrée, ou encore une mystérieuse mine prise dans la neige et la glace, pour n'en mentionner que quelques-uns... Jusqu'à quatre personnes peuvent faire équipe en mode sans fil local ou en ligne pour relever les défis de la Tour Hantée, où se trouvent de nombreux pièges et fantômes qui n'apparaissent pas dans le jeu principal.

