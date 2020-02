Preview - Mega Man Zero/ZX Legacy Collection

Entre les épisodes principaux, les secondaires et les nombreux spin off, la licence Mega Man a eu l'occasion de nous offrir de nombreux jeux vidéo depuis le premier opus paru en 1987. Particulièrement friand des compilations ces dernières années, Capcom récidive une nouvelle fois en ce mois de février avec une compilation des épisodes Zero et ZX sobrement intitulée Mega Man Zero/ZX Legacy Collection.

La série Zero étant nouvelle, il a fallu construire un nouveau scénario sans inclure X en tant que personnage jouable. Ainsi, Zero est réveillé bien des années après son dernier combat auprès de son meilleur ami par une certaine Ciel. Il est important de comprendre que les humains n'existent plus et que nous sommes dans un monde entièrement peuplé de robots dotés d'une intelligence et d'une conscience propres. Ciel semble mener une guerre contre des ennemis entrain de la traquer ! C'est alors qu'une « elfe » va venir s'intégrer dans le corps inerte de Zero et le ranimer. Zero a un arsenal bien à lui, un pistolet sans prétention mais offrant malgré tout un tir chargé mais surtout le Z-Saber. Un sabre qui vous permettra de faire de lourds dégâts à vos ennemis. Ainsi, votre personnage aura une polyvalence bien équilibrée en alternant combat à distance aux dégâts modérés mais à la position plus prudente ainsi qu'une capacité au corps à corps destructrice mais vous exposant à des dégâts non négligeables.

Première impression, le retour à une difficulté avérée mais ô combien plaisante. En effet, même si les niveaux ne sont pas tant difficiles, les boss vous donneront du fil à retordre. Il vous faudra alors bien analyser leurs déplacements et user de vos dash pour esquiver et contre attaquer ! Grisant !