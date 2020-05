Preview Xenoblade Chronicles : Definitive Edition - Un J-RPG qui n'a pas pris une ride en 10 ans

En attendant la sortie le 29 mai de Xenoblade Chronicles : Definitive Edition, nous avons pu nous offrir grâce au soutient de Nintendo un premier aperçu du jeu afin de voir si le remake de ce J-RPG signé Monolith Soft tenait encore la route en 2020 face aux autres titres du même genre. Bonne nouvelle, il est toujours aussi agréable d'incarner Shulk et ses amis dans cette quête qui se déroule sur les carcasses des deux titans Bionis et Mékonis. En attendant notre test complet à venir, nous vous laissons d'ores et déjà profiter de notre preview du jeu.

