Super Mario RPG : nouvelle comparaison Super Nintendo Vs. Nintendo Switch

Lorsqu'on est fan de Mario et de RPG, forcément on est fan de SUPER MARIO RPG: Legend of the Seven Stars, le mythique jeu de Square et de Nintendo. Sorti au début des années 90 uniquement aux Etats-Unis et au Japon sur Super Nintendo (qui était zonée) le jeu a fait fantasmer des générations de joueurs avant qu'ils puissent mettre la main dessus via les consoles virtuelles de Nintendo. Cependant, jusqu'à présent, le jeu n'avait jamais été localisé et si le pixel art à un charme indéniable, c'est tout de même inespéré de retrouver aujourd'hui un remake de Super Mario RPG sur Nintendo Switch avec de nouveaux graphismes et une traduction intégrale en français.

On vous a déjà présenté une vidéo de comparaison (ICI), vous permettant de voir côte à côte différentes scènes du jeu tournant sur Super Nintendo et Nintendo Switch mais suite à la publication de nouvelles images dans le dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) GameXplain vient d'en publier une nouvelle que nous vous invitons à découvrir sur cette page. Vous pourrez ainsi mieux apprécier- ou pas, le travail d'adaptation effectué avec notamment l'ajout de cinématiques et de nouveaux effets

Pour rappel, Super Mario RPG est attendu le 17 novembre 2023 sur Nintendo Switch

