Super Mario RPG : comparaison Super Nintendo vs Nintendo Switch

Sorti au milieu des années 90 sur Super Nintendo, SUPER MARIO RPG: Legend of the Seven Stars, a pendant longtemps fait rêver les joueurs européens, le jeu n'étant sorti qu'aux Etats-Unis et au Japon à une époque où les consoles étaient zonées. Disponible des années plus tard sur les consoles virtuelles de Nintendo, le jeu n'en n'a pour autant, jamais perdu son statut de jeu mythique. Fruit de l'ultime collaboration de Square et de Nintendo avant leur longue "séparation", SUPER MARIO RPG: Legend of the Seven Stars est un jeu à la fois très accessible et technique qui reste, plus de 25 ans après sa sortie, toujours aussi passionnant et visuellement enchanteur. L'annonce lors du dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) de l'arrivée de son remake sur Nintendo Switch est cependant une très bonne nouvelle. Une toute nouvelle génération de joueur va ainsi pouvoir le découvrir et les plus anciens vont pouvoir se confronter à leurs souvenirs sans compter que le titre va enfin bénéficier d'une localisation complète en français.

Lors du Nintendo Direct, un trailer a été publié, offrant un premier aperçu du jeu et de son parti pris graphique assez loin du pixel art du jeu original (combinant 2D et 3D). Dans la foulée, GameXplain a publié une vidéo comparant les images des deux versions, Super Nintendo et Nintendo Switch, permettant de mieux apprécier (ou pas) les différences. Retrouvez cette vidéo ci-dessous.