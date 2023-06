Super Mario RPG - Yoko Shimomura : la compositrice originale de retour pour le remake

Si Yoshi n'est plus présent, en tout cas sur l'artwork principal du jeu, Yoko Shimomura, la compositrice derrière la partition originale de Super Mario RPG est quant à elle bel et bien de retour. C'est la compositrice elle-même qui vient de l'annoncer sur son compte Twitter personnel avec ce petit message :

Je suis en charge de la musique de la version remake de "Super Mario RPG" annoncée au Nintendo Direct d'aujourd'hui. J'ai mis tout mon cœur à arranger toutes les chansons, en espérant que les fans de l'original et ceux qui jouent pour la première fois puissent en profiter ! Restez à l'écoute pour plus de nouvelles ♡

Ce qui confirme que le jeu aura aussi le droit à un gros dépoussiérage sonore en plus de visuel. Super Mario RPG est attendu en exclusivité sur Nintendo Switch le 17 novembre prochain .

Originellement sorti uniquement au Japon et en Amérique du Nord sur Super NES, Super Mario RPG a été retravaillé avec de tout nouveaux graphismes. Rejoignez Mario, Bowser, la princesse Peachainsi que les personnages originaux Mallow et Geno dans un RPG plein de péripéties, de rebondissements et de trésors. Mario doit faire équipe avec ses alliés pour faire face au terrible gang de Forgeroi et récupérer sept étoiles afin de réparer la route des Étoiles. Que vous ayez ou non eu l’occasion de découvrir le jeu original, vous pouvez vous plonger dans la version sur Nintendo Switch du tout premier RPG de la série Super Mario. Super Mario RPG fera son arrivée le 17 novembre sur Nintendo Switch.