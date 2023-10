Super Mario RPG : switchez entre la bande son originale de la Super Nintendo ou celle réarrangée pour le remake

Le remake de SUPER MARIO RPG: Legend of the Seven Stars, mythique jeu de la Super Nintendo, actant le "divorce" de Square et de Nintendo, Super Mario RPG sera disponible le mois prochain sur Nintendo Switch. En attendant son arrivée, Nintendo a publié sur ses réseaux, une courte vidéo montrant l'une des nouvelles options du jeu permettant de switcher entre la bande son originale du jeu et celle réorchestrée pour le remake. Nous vous laissons apprécier- ou pas, cette option avec la vidéo ci-dessous.

Pour rappel, Super Mario RPG est attendu le 17 novembre 2023 sur Nintendo Switch

Mario, Bowser et Peach s’allient pour réparer la Route des Étoiles dans cette aventure de jeu de rôle accessible. Faites équipe avec un groupe de héros éclectiques pour sauver la Route des Étoiles et mettre fin aux plans des trouble-fêtes de la bande de Forgeroi. Ce JDR coloré a des graphismes mis à jour et des cinématiques qui ajoutent encore plus de charme à cette alliance inattendue entre Mario, Bowser, Peach et les personnages originaux de Mallow et Geno. Découvrez (ou revisitez) ce monde d’alliés excentriques et d’ennemis sautés dans un JDR pour tous.



Plongez dans un monde coloré et donnez un petit plus aux attaques pendant les combats!



Explorez les environnements vifs avec votre groupe et sautez vers votre prochain objectif! Entrez en contact avec les monstres pour les affronter dans des combats au tour à tour avec votre groupe de trois personnages. Appuyez sur le bouton au bon moment pour une dose satisfaisante de dégâts supplémentaires ou pour vous protéger.

