Un fan imagine un remake de Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars et c'est magnifique

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars est un titre mythique qui a fait rêver (et fait rêver encore) des générations de joueurs. Développé par Square au milieu des années 90 ,pour la Super Nitnendo, le titre est un habile mélange de l'univers de Super Mario avec des mécanismes hérités de Chrono Trigger et de Final Fantasy. C'est en quelque sorte, l'ancêtre de Paper Mario et Mario & Luigi, et incontestablement l'une des pépites du catalogue Nintendo. Régulièrement, les fans réclament son retour d'une manière ou d'une autre et son réalisateur, Chihiro Fujioka, se dit même prêt pour une suite ! En attendant que Nintendo se décide à faire "quelque chose", un artiste prénommé Finn a pris les choses en main en créant son propre remake de Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars . Alors, attention, il s'agit d'un projet perso qui n'a pas vocation à être publié ni même à arriver à son terme. Cependant, cet artiste a eu la belle idée de partager quelques captures d'écran de son "remake", histoire de nous montrer ce que ça donne et qui sait, donner des diées à Nintendo ! Et même si le pixel art de Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars fait aujourd'hui intégralement partie du plaisir que l'on a (toujours) à jouer au jeu, il faut reconnaître que le résultat est irrésistible et très respectueux du titre d'origine. Mais évidemment, on vous en laisse juge avec les quelques captures d'écran de ce projet de fan et même une courte vidéo récupérée sur le compte Twitter de Finn. En prime, retrouvez une vidéo du jeu original, toujours disponible, sur l'eShop de la Wii U.

Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

First pass at encounter/battle system.. sorry had to reupload haha pic.twitter.com/aU6RkZ9DYT