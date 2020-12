Super Smash Bros. Ultimate x Super Mario RPG : Geno intègre le roster en combattant Mii

Comme vous le savez, Sephiroth l'antagoniste de Cloud de Final Fantasy VII est le prochain combattant DLC à venir Super Smash Bros. Ultimate. Il sera disponible le 23 décembre prochain sachant que vous pouvez déjà le débloquer (voir là) Nous vous avons déjà donné de nombreux détails à ce sujet (notamment ICI) mais il y a un autre petit héros que beaucoup de fans espéraient voir un jour débarquer dans le jeu de Nintendo et qui a été annoncé dans la foulée dont on ne vous avait pas encore parlé. Il s'agit de Geno, le personnage culte de Super Mario RPG qui à l'apparence d'un pantin de bois (genre Pinocchio) Un personnage ultra demandé qui débarquera donc lui aussi le 23 décembre prochain , à la nuance près qu'il entrera dans le célèbre jeu de combat par la petite porte : celle réservée aux costumes de combattants Mii.

Autant dire que c'est plutôt décevant et que ça éloigne quasi définitivement la possibilité de voir Geno véritablement intégrer le roster du jeu (même si tout est toujours possible avec Nintendo) A noter que dans le même temps, les costumes Mii de Barret, Tifa, Arith et un couvre chef Chocobo seront disponibles (chacun à 80 cents pièce.) Retrouvez le trailer d'annonce et quelques captures d'écran avec Geno ci-dessous . Et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter.