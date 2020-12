Super Smash Bros. Ultimate - Séphiroth sera disponible le 23 décembre sur Nintendo Switch

Et nous voici de retour après avoir visionné la vidéo de présentation de Séphiroth, le dernier personnage DLC de Super Smash Bros. Ultimate. Après avoir pu visionner l'intégralité de son moveset, découvrir son stage dédié et les 9 nouvelles musiques sur la thématique de Final Fantasy, il ne nous manquait plus qu'une date de sortie. Bonne nouvelle, Séphiroth sera disponible en achat à l'unité ou via le Fighters Pass Vol. 2 à partir du 23 décembre 2020 , soit un petit jour avant le réveillon de Noël.

Mais si jamais il vous tardait de vouloir le prendre en main plus tôt, M. Sakurai et son équipe de développement ont également préparé un petit évènement spécial...