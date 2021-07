Super Smash Bros. Ultimate : un fan crée un niveau personnalisé pour Shantae

La présentation spéciale dédiée à l'arrivée de Kazuya Mishima des jeux de combat Tekken Super Smash Bros. Ultimate (voir là) a été l'occasion de dévoiler une nouvelle combattante inattendue : Shantae, la demi-génie de la série de jeux de plateforme de WayForward. Une véritable consécration pour ce personnage issu de la scène indies et une grande joie pour tous les fans de Shantae, même si ce n'est pas tout à fait un nouveau personnage puisqu'il s'agit simplement d'un costume Mii "boxeur". C'est forcément un peu décevant mais en même temps c'est inespéré. De plus, le costume est réussi et il est en plus accompagné par sa propre musique : Burning Town tiré de Shantae : Half-Genie Hero (et dispo dans la catégorie Autres.) Il ne lui manque plus qu'un stage et c'est évidemment ce qu'on essayé de faire de nombreux joueurs en utilisant le créateur de stage du jeu. L'un d'eux, repéré par le site Nintendo Life, s'en est plutôt bien sorti en reproduisant r l'un des décors récurrents de la licence : le phare de Shantae. Compte tenu des outils à sa disposition, le résultat est très réussi même si, comme toujours nous vous en laissons juge (voir l'image ICI). Si vous voulez ajouter ce stage à votre collection, son code est le Q7M12YPL

