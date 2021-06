Consécration : Shantae intègre Super Smash Bros. Ultimate en tant que combattante Mii aux côtés de Dovahkiin, Dante et Lloyd

La présentation spéciale dédiée au set de combattant 10 de Super Smash Bros. Ultimate sur Nintendo Switch (que vous pouvez revoir avec le détail de toutes les annonces ICI) a bien évidemment présenté Kazuya Mishima des jeux de combat Tekken (voir là) mais elle a aussi été l'occasion de dévoiler l'amiibo Min Min (voir ici) mais aussi le nouveau set de combattants MII. Et là, surprise puisque les quatre combattants sont issus de quatre jeux cultes et très appréciés. Il y a d'abord trois épéistes : Lloyd de Tales of Symphonia, puis l'enfant du dragon de Skyrim et Dante de la série Devil May Cry. Mais l'arrivée que l'on retient surtout est celle de Shantae, le personnage de demi-génie créée par Erin et Matt Bozon pour WayForward en tant que costume Mii "boxeur". Il s'agit d'une véritable consécration pour cette héroïne issue de la scène indépendante qui a même droit à une piste musicale dédiée : Burning Town de Shantae : Half-Genie Hero (dispo dans la catégorie Autres.)

Alors certes, certains seront déçus que comme Travis ou Cuphead, la Demi-génie n'intègre le roster que via un costume Mii mais les derniers costumes Mii se sont révélés étonnamment réussis (voir ICI et LA) et cela reste de toute façon une belle consécration.

Shantae et ses a-Miis seront disponibles le 30 juin prochain au prix de 80 cents l'unité . Retrouvez une vidéo et quelques images de ces nouveaux costumes ci-dessous. Pour toutes les autres infos,, rendez-vous ICI

