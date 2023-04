Xenoblade Chronicles - Des nouvelles des amiibo Pyra et Mythra et de nouveaux amiibo Noah et Mio à venir

Comme à l'accoutumée, Nintendo nous propose de nouveaux amiibo pour chaque personnages des deux Fighter Pass de Super Smash Bros. Ultimate et c'est au tour des stars de Xenoblade Chronicles 2 Pyra et Mythra de nous donner de leurs nouvelles. Celles-ci seront disponibles en magasin dès le 21 juillet prochain et permettront aux joueurs de Xenoblade Chronicles 3 de débloquer de nouvelles apparences basées sur l'épée de l'Aegis pour l'arme des épéistes. Ces apparences sont visibles sur le visuel dévoilé par Nintendo. Il est à noter que ces apparences seront aussi disponibles en jeu sans amiibo via de nouvelles quêtes qui débarqueront dans le jeu via une mise à jour.

Enfin, Nintendo vient aussi d'annoncer que des amiibo aux effigies de Noah et de Mio de Xenoblade Chronicles 3 débarqueront aussi dans un futur plus ou moins proche . Restez donc à l'écoute pour de nouvelles informations et visuels sur ces figurines !

