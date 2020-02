Top 15 des personnages les plus demandés par les joueurs japonais dans Super Smash Bros. Ultimate

Dans un sondage récent proposé par Inside Games près de 3000 personnes (dont 86% d'hommes et 8,3% de femmes) ont proposé leurs idées pour les prochains combattants à venir dans Super Smash Bros. Ultimate. Une nouvelle fois, c'est Sora de la série Kingdom Hearts qui est arrivé n ° 1 avec près de 290 votes suivi par Dante de Devil May Cry avec 91 votes et du chasseur de Monster Hunter avec 80 votes . Retrouvez les quinze noms proposés par ces 3000 joueurs ci-dessous.

Retrouverons-nous un ou plusieurs de ces combattants dans le Fighters Pass vol. 2 ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Sora (Kingdom Hearts) – 290 votes Dante (Devil May Cry) – 91 votes Hunter (Monster Hunter) – 80 votes Rex (Xenoblade Chronicles 2) – 74 votes 2B (Nier Automata) – 70 votes Crash Bandicoot (Crash) – 65 votes Waddle Dee / Bandana Waddle Dee (Kirby) – 64 votes Sephiros (Final Fantasy VII) – 59 votes Aruru (Puyo Puyo series) – 56 votes Steve (Minecraft) – 55 votes Saber (Fate series) – 53 votes Kirito (Sword Art Online) – 50 votes Hakurei Reimu (Touhou Project) – 42 votes Goku (Dragon Ball) – 32 votes Geno (Super Mario RPG) – 26 votes

Source : Yahoo