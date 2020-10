Super Smash Bros. Ultimate : découvrez la fresque avec le 82eme combattant : Steve de Minecraft

Surprise ! On attendait Travis ou Waluigi mais c'est finalement l'univers de Minecraft qui s'invite dans Super Smash Bros. Ultimate (voir détails ici) ! Une grosse prise pour Nintendo qui montre si besoin était à quel point Microsoft et Nintendo vont main dans la main ces derniers temps. En attendant d'autres détails sur ce nouveau partenariat choc, retrouvez ci-dessous la fresque du jeu avec un 82eme combattant : Steve ! Petit à petit la fresque se remplit et à terme, 86 combattants devrait y figurer.

Pour plus de détails sur le Fighters Pass Vol.2 de Super Smash Bros. Ultimate , cliquez ici.