Super Smash Bros. Ultimate - Kirby se fait mettre la tête au carré

Quand un nouveau personnage est annoncé sur Super Smash Bros. Ultimate, la plupart des joueurs se demandent d'abord quels seront les contrôles et techniques dudit personnage. Mais pour d'autres, la priorité est toute autre. Personnage iconique créé par Masahiro Sakurai, et présent dans la licence Smash bros. depuis le premier opus sur Nintendo 64, Kirby a la possibilité d'absorber ses adversaires pour voler leurs pouvoirs, et adopter au passage une nouvelle apparence.

La question est donc de savoir, quelle tête va revêtir Kirby avec l'arrivée de Steeve issu du jeu Minecraft dans le casting des combattants ? Comme vous pourrez le constater ci-dessous, à défaut de voir la vie en rose, Kirby aura une apparence beaucoup, BEAUCOUP plus cubique que d'habitude. Pour rappel, Steeve sera disponible à compter du 14 octobre dans le Fighters Pass Vol.2, ou en achat individuel.