Le créateur de Super Smash Bros. et de Kirby Masahiro Sakurai est en semi-retraite

Vous ne l'avez sûrement pas manqué, 2022 aura été l'année sans nouveaux personnages dans Super Smash Bros. Ultimate mais bel et bien l'année durant laquelle Masahiro Sakurai, le créateur de la saga et de Kirby est devenu Youtubeur. En effet, le créateur japonais de génie s'est mis à retravailler ses chroniques pour la magazine Famitsu dans de superbes vidéos Youtube réalisées avec autant de finesse et de talent que les Super Smash Bros. Direct réalisé depuis le début de la pandémie mondiale du Covid 19, n'hésitez pas par ailleurs à faire un tour sur la chaîne Youtube du créateur en cliquant ici.

Malheureusement, et comme toutes les bonnes choses ont une fin, tous les créateurs de talent ne peuvent éternellement créer pour satisfaire notre insatiable demande de contenus innovants, divertissants mais surtout réguliers, Masahiro Sakurai, dont la santé avait déjà été bien amochée durant les développements des derniers jeux Super Smash Bros. en date, vient de révéler au média japonais denfaminicogamer être actuellement en "semi-retraite". Cette demi-retraite explique l'arrivée du créateur sur Youtube, bien que celui-ci ait affirmé travailler actuellement sur un nouveau jeu, et présage un rôle plus distant du créateur au sein de l'industrie du jeu vidéo. Durant cet entretien, principalement à propos de sa chaîne Youtube, Masahiro Sakurai est revenu sur la série Super Smash Bros. sur laquelle il a travaillé activement de 1998 à 2021 et a affirmé être heureux d'en être le réalisateur car celui-ci lui a permis de travailler sur une série de jeux "pour tous les âges" et sur laquelle il a obtenu la confiance d'éditeurs et de développeurs pour intégrer leurs travaux dans son propre jeu.

Quel avenir voyez-vous pour la série Super Smash Bros. si indissociable de son créateur ?

Source : Denfaminicogamer