Nintendo Switch : liste des 12 meilleures ventes des jeux Nintendo ces six derniers mois

Dans le sillage de la publication de son dernier bilan financier, Nintendo a dévoilé la liste des douze jeux Nintendo qui ont dépassé le million d'exemplaires vendus au cours des six derniers mois . Dans le trio de tête des meilleures ventes, on trouve deux nouveautés : The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom (voir détails ICI) et Pikmin 4 (voir détails LA) ainsi que l'increvable Mario Kart 8 Deluxe qui avec 3,22 millions de ventes supplémentaires conforte sa première place des meilleures ventes sur Switch avec 57,01 millions d'exemplaires vendus.

La suite du classement revient aux long-sellers et plus particulièrement aux jeux avec Mario comme Super Mario Odyssey, New Super Mario Bros. U Deluxe ou encore Mario Party Superstars. Le succès du film Super Mario n'y est sans doute pas étranger- voir ici. Bien qu'on ait tendance à l'oublier, on découvre que Super Smash Bros. Ultimate continue de bien se vendre tout comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild, tous les deux dans le top 5 des meilleures ventes de la console. Retrouver le classement intégral ci-dessous.

Liste des meilleures ventes de jeux Nintendo du 1er avril au 30 septembre 2023 (entres parenthèses, retrouvez le total global des ventes de chaque jeu).

Source : Nintendo