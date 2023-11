Pikmin 4 : 2,61 millions d'exemplaires vendus en deux mois

On le sait déjà, Pikmin 4 sorti le 21 juillet dernier sur Nintendo Switch, est un gros succès populaire et critique. A l'occasion de la publication de son dernier bilan financier, Nintendo révèle qu'en un peu plus de deux mois, le titre s'est écoulé à 2,61 millions d'exemplaires dans le monde (dont la moitié au Japon). Un gros succès qui place déjà, à priori, le jeu devant Pikmin 3 Deluxe sachant qu'en décembre dernier , le portage du jeu Wii U s'était écoulé à 2,4 millions d'unités dans le monde. On espère que ce succès incitera Nintendo à ne pas trop tarder avant de nous proposer Pikmin 5.

Pour rappel, Pikmin 4 est désormais disponible sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur Pikmin 4, vous pouvez retrouver notre test complet en cliquant ICI et notre vidéo test en cliquant LA.

Test Nintendo-Master.com : 9/10

Pikmin 4 est tout ce que les fans pouvaient espérer de lui et bien plus encore (...) la synthèse ultime entre l'ancienne formule et la nouvelle direction amorcée par Pikmin 3

Source : Nintendolife