Nintendo dévoile les premiers croquis des Pikmin inspirés par Tim Burton et le film d'animation français La planète sauvage

Pikmin 4 est enfin disponible sur Nintendo Switch. Pour accompagner comme il se doit la sortie de ce jeu événement, Nintendo publie un nouveau volume de sa série "Les développeurs ont la parole". L'occasion d'en apprendre plus sur le développement du jeu mais aussi de découvrir la genèse de la série toute entière et d'apprendre comment les Pikmin ont été créés.

L'étrange Noël des Pikmin

L'idée a germé au début des années 90 au moment de la transition entre la Super Nintendo et la Nintendo 64. Masamichi Abe et Shigefumi Hino, alors directeurs, ont commencé à travaillé sur le projet qui était très différent de ce que le jeu est devenu par la suite sur GameCube. L'idée était de permettre au joueur de contrôler des tas de petites créatures contrôlée par l'IA grâce à des petites puces insérées dans leur tête ce qui permettait de leur assigner des tâches simples comme combattre, soigner, aider... De nombreux prototypes ont été réalisés avec l'aide de Yuji Kando, alors tout jeune programmeur à l'époque, et les premières petites créatures ont été imaginées; des créatures assez éloignées des Pikmin actuels qui pouvaient être males ou femelles.

Les ancêtres des Pikmin !

Par la suite, Junji Morii que l'on retrouve au générique de tas de jeux Nintendo (de Pokémon Stadium à Everybody 1-2 Switch en passant par Nintendogs ou encore Mario Kart: Double Dash!!) a finalement créés les Pikmin avec de très nombreux croquis inspirés par... Tim Burton ! Une référence inattendue (que l'on retrouve effectivement sur les premiers croquis des personnages qui ressemblent à des dessins du réalisateur de Beetlejuice) et qui allait dans le sens des développeurs qui cherchaient à créer "un monde mystérieux, plus sombre et plus adulte" que les productions Nintendo habituelles.

Les Pikmin façon Tim Burton !

Junji Morii :

À l’époque, j'aimais particulièrement l'univers de Tim Burton (3), alors je voulais des designs non seulement mignons, mais aussi étranges, avec un certain poids émotionnel. C'est pour cela que j'ai dessiné mes esquisses de cette façon, dans un style où les lignes griffonnées se superposent.

Mais Tim Burton n'est pas la seule source d'inspiration des développeurs qui, emballés par les croquis de Junji Morii ont "alimenté leur imagination" en visionnant un film français d'animation culte des années 70 : La Planète sauvage de René Laloux et Topor ! Un film d'animation aux images fortes, cauchemardesques et inoubliables qui ont pour le moins "décontenancé" les développeurs. Si vous ne connaissez pas cette œuvre majeure de l'animation française, vous pouvez visionner une bande annonce ICI. On ne sait pas trop ce qu'il en reste dans les jeux mais l'information est très intéressante et on imagine bien la tête des développeurs en train de découvrir ce film "traumatisant"...

Par la suite, les développeurs ont "regardé toutes sortes de films, notamment des films indépendants européens ou des films d'art et d'essai" rares et expérimentaux et ils ont aussi lu le livre de Richard Dawkins, intitulé « The Selfish Gene » (« Le Gène égoïste ») contenant " plein d'informations sur l'étrange écologie des êtres vivants".

Shigefumi Hino :

Jusque-là, les jeux Nintendo étaient fortement associés aux designs vifs et colorés des séries Super Mario et The Legend of Zelda. C'est ce qui m'a incité à tenter cette démarche audacieuse de dépeindre un monde mystérieux, plus sombre et plus adulte. Du coup, nous nous sommes dit : « On va regarder un film ensemble, pour chercher de l'inspiration ! » et notre choix s’est tourné vers un film d'animation intitulé « La Planète sauvage » (*). Nous avions tous l'air décontenancé, en le regardant. (Rires) *Film d'animation sorti en France en 1973, utilisant une méthode de production appelée « cut-out ». Au Japon et aux États-Unis, il est sorti sous le titre « Fantastic Planet » (« La planète fantastique »).

Qui aurait cru que la création des Pikmin était aussi "sombre" et que les développeurs étaient venus chercher l'inspiration, notamment, en France ? Evidemment, bien d'autres étapes ont été nécessaires avant que le premier Pikmin ne débarque sur GameCube et nous aurons peut-être l'occasion d'en parler dans un prochain article. En attendant nous ne saurions trop vous conseiller de lire le nouveau volume de Les développeurs ont la parole" consacré aux Pikmin, bourré d'infos et d'anecdotes, en vous rendant sur le site de Nintendo. Nous vous invitons aussi à découvrir en détail, les premiers croquis des Pikmin, dessinés par Junji Morii dans le style de Tim Burton sur cette page.

Pour rappel, Pikmin 4 sera disponible en le 21 juillet 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch

NOTRE TEST DE PIKMIN 4 EST A LIRE ICI

Lire aussi :

Lire notre preview de PIKMIN 4 ICI

,

ACHETER PIKMIN 4 SUR AMAZON - Lien Partenaire

Source : Nintendo