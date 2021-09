Qu'est-il arrivé à Pikmin 4 qui était "presque terminé" en 2015 ?

C'est une histoire qui a commencé le 8 septembre 2015 lorsqu'à la surprise générale, Shigeru Miyamoto a officialisé l'existence de Pikmin 4 en précisant que le jeu était "presque terminé"; Une bonne nouvelle pour les fans d'autant plus que Pikmin 3 sorti deux ans auparavant sur Wii U s'était fait attendre de longues années... Cependant six ans plus tard force est de constater que le jeu n'est non seulement jamais sorti mais que Nintendo n'en a quasiment plus jamais parlé si ce n'est quelque mois plus tard pour préciser que "le jeu n'était plus sur la liste des priorités de la firme" ! A l'occasion de l'anniversaire de l'annonce du jeu, plusieurs insiders et spécialistes des rumeurs dont Nikki ont expliqué qu'en fait le développement du jeu avait été arrêté en 2019 pour être repris totalement à zéro comme un certain... Metroid 4 (faut croire que le 4 porte malheur.)

On sait que Nintendo est très à cheval sur la qualité de ses jeux et qu'une licence comme Pikmin (ou Metroid d'ailleurs) doit être quasiment irréprochable. Il vaut sans doute mieux lorsqu'on se rend compte qu'un jeu n'est pas satisfaisant et, par exemple, multiplie les erreurs de conception, repartir totalement à zéro même lorsqu'il est, à priori "presque terminé".

Alors est-ce vraiment ce qui est arrivé à Pikmin 4 ? Il n'en reste pas moins que six ans après son officialisation, le jeu pourtant "presque terminé" se fait toujours attendre.

