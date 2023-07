Pikmin 4 : notre test en vidéo sur Nintendo Switch

Après des années d'attente, Pikmin 4 est enfin là. Pour tout savoir sur cet épisode, vous pouvez retrouver notre test complet en cliquant ICI. En complément, nous vous invitons à visionner notre test vidéo du jeu concocté par l'ami babidu.

Pour rappel, Pikmin 4 est désormais disponible sur Nintendo Switch.

Test Nintendo-Master.com : 9/10

Pikmin 4 est tout ce que les fans pouvaient espérer de lui et bien plus encore (...) la synthèse ultime entre l'ancienne formule et la nouvelle direction amorcée par Pikmin 3