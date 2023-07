Nintendo révèle l'origine et la signification du nom des Pikmin

Pour célébrer la sortie, ce jour , de Pikmin 4, Nintendo publie un nouveau volume de sa série "Les développeurs ont la parole" réunissant autour de Shigeru Miyamoto, quatre talents ayant participé au développement des jeux Pikmin. L'occasion d'apprendre tout un tas d'anecdotes sur la génèse de la licence notamment ses étonnantes sources d'inspiration.

L'entretien permet aussi de revenir sur la création et la signification du nom Pikmin et d'apprendre qu'au départ, les Pikmin s'appelaient les Piki. Un nom qui n'a pas réellement été choisi par l'équipe. En effet, c'est une confusion avec le terme "ippiki" qui signifie en japonais "un petit animal" qui a fait que les créatures ont été désignés par ce nom de Piki.

Le nom a cependant été gardé et utilisé sur des documents de travail . Ce n'est que par la suite qu'il a évolué en Pikmin, qui associe "pick me" ("cueillez-moi" en anglais) à "vitamine" et donne un cocktail détonnant.

Morceaux choisis de Les développeurs ont la parole" consacré aux Pikmin :

Yuji Kando:



Et c'est là que M. Miyamoto a réussi à rassembler toutes nos idées éparses, presque sans en abandonner aucune, dans un unique diagramme décrivant le déroulement du jeu. Par ailleurs, les Pikmin étaient à cette époque appelés « Piki » ou « Pikki », c'est donc le nom que vous pouvez voir sur ce document.

À propos, les Pikmin étaient donc à l'origine des « Piki », comme il est indiqué ici, c'est bien ça ?

Masamichi Abe:



Pendant le développement, alors que nous comptions ces personnages, nous avons utilisé le terme « ippiki ». (En japonais, ce terme « ippiki » signifie « un petit animal ».) M. Reed (7), qui travaillait avec nous sur le programme, nous a entendus compter ces créatures et en a déduit par erreur que nous les appelions des « Piki ». (Rires)

(7) Colin Reed. Un programmeur qui faisait partie du département autrefois intitulé Entertainment Analysis & Development chez Nintendo. Il a notamment contribué au développement de titres tels que Star Fox sur la console Super Famicom et Metroid Prime Hunters sur Nintendo DS.

Je vois, il a cru que le compteur « piki » était en fait leur nom. (Rires) À d'autres endroits, je vois que c'est écrit « Pikki ».

Masamichi Abe:

En effet. « Piki » a d'abord évolué en « Pikki », et quand le nom officiel de ces créatures a été choisi, nous avons finalement décidé de les baptiser « Pikmin ». Nous avons trouvé que ça faisait un peu penser à « pick me » (« cueillez-moi » en anglais).

Shigeru Miyamoto:

Et ça sonnait aussi comme « vitamine », une association qui nous a paru positive. (Rires)

Pour plus d'infos sur les Pikmin, rendez-vous sur le site de Nintendo pour lire le dernier volume de "Les développeurs ont la parole"

Pour rappel, Pikmin 4 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch

