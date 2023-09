Pikmin 4 reçoit sa première grosse mise à jour le faisant passer en version 1.0.2 - Correction de bugs, améliorations, temps de chargement... Tous les détails

Pikmin 4 a été attendu mais finalement il est là et, à priori, le jeu remporte un gros succès populaire et critique. Si le jeu est visuellement et techniquement impressionnant, il semblerait malgré tout qu'il renferme quelques bugs... Pour y remédier Nintendo vient de publier sa première grosse mise à jour faisant passer le jeu en version 1.0.2 . Au programme, diverses améliorations et corrections de bugs (voir ci-dessous). Par ailleurs, désormais, les temps de chargement sont matérialisés par une barre de progression. Nintendo rappelle que, comme pour tous les jeux téléchargés, il vaut mieux que le titre se trouve dans la mémoire de la console et non sur la carte Micro-SD (voir procédure ici). Notez pour finir que la démo gratuite passe elle aussi en version 1.0.2 et dispose désormais de cette barre de progression durant les écrans de chargement;

La mise à jour devrait se lancer automatiquement selon vos paramètres et, sinon, peut être lancée à partir de la miniature du menu Home de la console (en appuyant sur +). Il est plus que conseillé de bien sauvegarder sa partie avant de lancer la mise à jour. Retrouvez le détail de la mise à jour 1.2.0 de Pikmin 4 ci-dessous.

Ver. 1.0.2 (sortie le 26 septembre 2023) Corrections de bugs (appliquées après le rechargement des données de sauvegarde) Si vous rencontrez l'un des problèmes suivants, veuillez télécharger cette mise à jour, puis rechargez vos données de sauvegarde à partir de l'écran de sélection de fichier. Correction d'un problème où certains trésors disparaissaient lorsque le joueur rembobinait le temps. Correction d'un problème où le dialogue ne pouvait pas se poursuivre lorsque le joueur parlait à des naufragés avec des missions secondaires. Correction d'un problème où tous les personnages disparaissaient du poste de commandement de sauvetage. Correction d'un problème où le joueur ne disposait pas de suffisamment de sève lumineuse pour le traitement. (Si le joueur n'a pas assez de sève lumineuse à cause de ce bug, son stock sera reconstitué avec ce montant à la fin de la journée.)

Autres corrections de bugs Correction d'un problème où le joueur pouvait augmenter considérablement le nombre de Pikmin. Correction d'un problème où l'écran du joueur restait sombre après avoir sauté une cinématique. Correction d'un problème où certains trésors n'étaient plus transportables. (Si le trésor était déjà dans un état où il ne pouvait pas être transporté, il reviendra à sa position d'origine après trois jours de jeu, le joueur pourra alors le transporter.) Correction d'autres problèmes pour améliorer l'expérience de jeu.

Concernant les temps de chargement Une barre de progression a été ajoutée aux écrans de chargement afin que les joueurs puissent voir la progression des temps de chargement. (Pour les joueurs ayant acheté la version numérique, les temps de chargement peuvent être raccourcis en déplaçant les données du logiciel vers le stockage interne .)

Remarque : un patch avec le contenu ci-dessus sera également distribué pour la démo Pikmin 4 (Ver. 1.0.2).

Pour rappel, Pikmin 4 est désormais disponible sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur Pikmin 4, vous pouvez retrouver notre test complet en cliquant ICI et notre vidéo test en cliquant LA.

Test Nintendo-Master.com : 9/10

Pikmin 4 est tout ce que les fans pouvaient espérer de lui et bien plus encore (...) la synthèse ultime entre l'ancienne formule et la nouvelle direction amorcée par Pikmin 3

