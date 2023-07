Pikmin 4 cartonne pour son lancement au Japon

Attendu depuis des années, Pikmin 4 est enfin disponible sur Nintendo Switch et, bonne nouvelle, il semblerait qu'un peu partout où il est sorti, le jeu se vende très bien. Mieux, au Japon, les ventes du titre impressionnent puisque pour son lancement, le jeu se serait écoulé à 401 853 exemplaires; un record pour la licence qui lui permet de truster (et de loin) la têtes des charts des meilleures ventes de la semaine. Alors, avec Pikmin 4, les Pikmin auraient-ils enfin trouver, à l'instar d'Animal Crossing leur "New Horizons" ? Seul l'avenir nous le dira.

Pour rappel, Pikmin 4 est désormais disponible sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur Pikmin 4, vous pouvez retrouver notre test complet en cliquant ICI et notre vidéo test en cliquant LA.

Ventes de la semaine du 17 au 23 juillet 2023 au Japon selon Famitsu :

[NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) – 401,853 (Nouveau) [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 05/12/23) – 15,616 (1,775,035) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10,749 (5,385,022) [NSW] Nobunaga’s Ambition: Awakening (Koei Tecmo, 07/20/23) – 10,633 (Nouveau) [PS4] Nobunaga’s Ambition: Awakening (Koei Tecmo, 07/20/23) – 10,434 (Nouveau) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 7,512 (3,200,000) [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 6,337 (4,066,350) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 5,784 (1,131,645) [PS5] Final Fantasy XVI (Square Enix, 06/22/23) – 4,904 (401,376) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 4,844 (5,239,500)

Test Nintendo-Master.com : 9/10

Pikmin 4 est tout ce que les fans pouvaient espérer de lui et bien plus encore (...) la synthèse ultime entre l'ancienne formule et la nouvelle direction amorcée par Pikmin 3

NOTRE TEST DE PIKMIN 4 EST A LIRE ICI

---------------------------------------------------------------------------------------------

LIRE AUSSI :

Source : Famitsu