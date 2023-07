Pikmin 4 déjà en vente dans certains magasins et... déjà en ligne. Attention aux spoilers

Si vous attendez Pikmin 4 avec impatience, que vous avez retourné la démo gratuite de l'eShop) et lu et relu notre preview du titre, votre calvaire va bientôt prendre fin. Le nouveau jeu sera en effet officiellement disponible ce vendredi . Mais si cela se trouve, vous êtes peut-être déjà en train de jouer. En effet, dernier privilège des boutiques, le jeu a été repéré en rayon depuis hier dans des magasins, notamment à Paris. A moins de trois jours de la sortie, cela ne semble pas totalement surréaliste même si c'est toujours rageant pour celles et ceux qui ont commandé le jeu ou qui attendent sa mise à disposition sur l'eShop.

Plus problématique : le jeu est apparu en ligne. En effet, apparemment, il peut être téléchargé illégalement sur certains sites dédiés... Dans la foulée, des vidéos commencent déjà à fleurir sur le net, dévoilant pas mal de contenu et des éléments inédits. Comme toujours, nous vous conseillons de faire bien attention en parcourant les réseaux si vous voulez vous réserver un maximum de surprises.

Pour rappel, Pikmin 4 sera disponible en le 21 juillet 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch

Lire notre preview de PIKMIN 4

Source : Nintendolife