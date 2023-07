Pikmin 4 DEMO : que pensez-vous du nouveau Pikmin ?

Mine de rien, c'est une grosse semaine sur Nintendo Switch puisque pas moins de deux exclusivités sont sorties : Everybody 1-2-Switch! et Master Detective Archives: RAIN CODE (voir notre TEST ICI). Par ailleurs, d'autres titres non dénués d'intérêt ont fait leur entrée dans le catalogue de la console de Nintendo : The Lara Croft Collection réunissant les deux célèbres spin-off de la non moins célèbre série Tomb Raider, Noob - Les Sans-Factions, inspiré de la websérie (voir TEST LA), STORY OF SEASONS: A Wonderful Life (voir ici) ou encore GHOST TRICK : Détective fantôme, le remaster du jeu NDS culte de Capcom (voir TEST ICI). Il y a aussi un nouveau jeu jouable en streaming via le cloud qui a fait son apparition, The Medium - Version Cloud. Autant dire que les possesseurs de la console de Nintendo, en manque de "nouveaux" jeux ont de quoi faire.

Comme si cela ne suffisait pas, depuis jeudi, les joueurs peuvent télécharger la démo de PIKMIN 4 qui s'annonce comme le gros jeu de l'été; une démo qui vous permet de débuter l'aventure, de créer votre avatar et de faire le premier "niveau". Une démo plutôt copieuse mais qui ne donne cependant qu'un bref aperçu de ce que le jeu proposera au final. Elle permet néanmoins de se familiariser avec l'univers du jeu et ses personnages rigolos et notamment de rencontrer Otchin, le chien à deux pattes qui est sorte de super Pikmin, bien pratique pour ouvrir des passages, trouver des indices, combattre ou encore transporter le héros et ses Pikmin. Le jeu est en développement depuis longtemps, et ça se sent. Il a l'air très riche avec des environnements très vastes, de nombreuses grottes à explorer, différentes quêtes et la possibilité de partir en exploration la nuit. Le jeu permet aussi de jouer à deux dans des défis spéciaux en écran séparé mais aussi en coopération sur le même écran dans le mode principal, le second joueur déplaçant alors une cible.

Apportant pas mal de nouveautés et un contenu qui semble conséquent, Pikmin 4 a tout pour plaire. Les premiers retours sont d'ailleurs dithyrambiques- LIRE ICI. Sur Nintendo-Master, c'est notre cher babidu, spécialiste maison de la licence, qui est en train de tester le jeu et sa preview (à découvrir ici) est au diapason des autres. Le jeu s'annonce grandiose : "Tout est efficace dans Pikmin 4 et tout fait mouche". le seul bémol concerne la difficulté du jeu qui, d'après babidu semble avoir été abaissée mais en même temps, la preview ne couvre que le début du jeu (les deux premiers niveaux) et il se peut que cela se corse par la suite. En attendant de le découvrir, nous invitons à lire la preview de Nintendo-Master mais aussi de nous donner votre avis en commentaires.

Comment avez-vous trouvé le début de Pikmin 4 ? Etes-vous emballé et impatient de découvrir la suite ? On attends vos réactions. En prime, vous pouvez retrouver la démo complète dans nos vidéos ci-dessous.

